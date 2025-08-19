《鬼滅之刃無限城篇》首周末破3000萬票房 內地觀眾來港睇戲掀經濟潮

日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》自8月14日在香港上映，氣勢如虹，成為城中熱話，由於內地未安排上映日期，內地社交平台掀起來港睇這套電影的熱潮。難怪開畫旋即成為「香港影史動畫首日票房冠軍」、「2025年香港開畫票房冠軍」，打破了日本動畫在香港上映的開畫紀錄之餘，亦超越了《哪吒之魔童鬧海》創下的動畫開畫紀錄，現時成為2025年香港電影票房開畫冠軍。

《鬼滅之刃無限城篇》是備受期待的動畫作品，於8月14日開始，在全港57間戲院上映，單日排片場次高達907場，首周末（14-17日）票房達28,441,296港元，入場人次高達276,973人。8月16日（星期六）更在單日達到 7,945,488港元票房、76,140入場人次。截至8月18日（星期一）中午，總票房已突破3050萬港元，總入場人次達297,255人，氣勢持續凌厲！票房成績亮麗，立即成為香港影史動畫首日票房冠軍，亦是2025年香港開畫票房冠軍。

作為「鬼滅之刃」系列最新篇章，「無限城篇」延續熱血劇情，講述鬼殺隊與鬼舞辻無慘在詭異莫測的無限城，展開終極對決。電影未上映已引發全城熱話，有很多影迷一早排隊購票，甚至有不少人多次入場觀看。回味精彩劇情；IMAX、4DX、MX4D等放映格式的場次更是一票難求，連續多日全部售罄，足見電影的魅力。

這套電影中的上弦鬼有指創作靈感是來自曾爆發的疫症，今集殺鬼隊要惡鬥的是「上弦參」猗窩座，有細心漫畫迷從他們的特徵進行分析，包括上弦壹黑死牟，象徵「黑死病」（又名鼠疫），黑死牟身上還有患有這病死者身上的黑色斑紋。

而上弦貳童磨是代表肺結核，他可把血液凍結成結晶粉末，對手吸入後肺部更會被破壞，窒息至死，跟肺結核病徵相似。上弦參猗窩座代表麻疹，昔日麻疹在日本又名「赤疱瘡」，日文發音跟猗窩座相似。

上弦肆半天狗代表痲瘋，其當初出現的造型跟痲瘋病人相似，上弦伍玉壺代表阿米巴痢疾，阿米巴痢疾的患者，腸道會結出壺狀傷痕故聯想到一起。上弦陸墮姬代表梅毒，墮姬原名為「梅」，而其母是一名妓女，最後亦死於梅毒。

由於電影反應空前熱烈，官方特別推出第二週限量入場特典！為大家整合首兩周入場特典，如下：

* 不適用於《鬼滅之刃無限城篇 》指定連映場。

* 派發安排因戲院而異，以戲院安排及消息為準。

* 以上活動受條款及細則約束。 * 贈品數量有限，先到先得，送完即止。

* 贈品只供換領，不能兌換現金或以任何形式出售或換購。

* 圖片只供參考，以實物為準。

* 如有任何爭議，Sony Pictures HK及派發之戲院保留最終決定權。