歐陽震華與朋友慶祝65歲生日，太太突然暴瘦、雙頰凹陷引起關注

藝人梁思浩日前貼出生活照，分享他與其他朋友，為歐陽震華夫婦慶祝生日的聚會照片。圈中人還有其他朋友出席，包括另一「億萬駙馬」吳家樂和太太周蕙蕙、鄧兆尊與紅顏知己出席，充滿富貴味。照片中可見歐陽震華太太、澳門前賭王傅老榕孫女傅潔嫻暴瘦情況似乎比之前更嚴重。

娛樂圈中「億萬駙馬」始祖歐陽震華，與太太傅潔嫻一同跟梁思浩等聚會慶祝生日。梁思浩在社交平台分享當晚的合照，飯局中有兩位「億馬駙馬」，分別是歐陽震華與太太傅潔嫻，另一對則是吳家樂與周蕙蕙。

眾人合照中，傅潔嫻暴瘦面容再度曝光，比一年前面型更見瘦削，面色較蒼白。以往她與歐陽震華婚後一直恩愛，經常出雙入對出席活動。2013年歐陽震華在飯局上，飲酒太急誤入肺部，要急送入院治療，傅潔嫻心急如焚一直守護在旁。到歐陽震華康復出院時，二人接受訪問期間更感觸得相擁而哭。事後歐陽震華在節目中憶述此事，形容這次死過翻生：「好多人話死後靈魂離開咗個人（身體）後，睇番自己，我都有呢個經歷。後來醫生同我講，你天光時已經咩咗（死去），不過大約八至九點又返番嚟，你驚唔驚？」

傅潔嫻是歐陽震華的第二任妻子，二人拍拖不久後，於1996年結婚。傅潔嫻家世顯赫，家族創辦香港富麗華酒店，又涉足房地產。這段婚姻最初不被看好，但歐陽震華一直努力工作、不做大食懶，而且對太太情深，雖然早年曾表示希望比太太早離世，但面對多次經歷，他頓悟後調轉想法，怕離世後沒有人照顧太太，所以情願太太比自己早離開。