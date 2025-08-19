  • 報價
財智
一本萬利
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

19/08/2025

收息股首選中電，坊間「熱門三股」敬而遠之

#理財 #一本萬利 #收息股 #除淨 #派息
  加入最愛專欄
  收藏文章

  • 林本利

    林本利

    理大會計及金融學院前副教授
    曾編寫多套教科書及理財書藉
    現為活道教育中心創辦人兼校監
    林Sir49歲財務自由，享受退休生活；閒來開班講學，分享投資理財心得。

    一本萬利

　　香港三大發鈔行3個月定存息率低至不足1厘，欲做精明「食息一族」，收息股自然是不二之選。理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利於專訪表示，揀選收息股會考慮幾個重要因素，心水之選包括中電(00002)、滙控(00005)等本地公用股、銀行股，惟對三大坊間熱門收息之選敬而遠之。

 

派息需穩定，Beta要低

 

　　林Sir認為，選收息股首先要有明確目標——穩陣收息，而非股價升幅，因此考慮因素之一是息率是否超過4厘。其次，要回看過去5至10年的派息紀錄是否穩定，而非今年突然派4、5厘，而派息穩定的基礎必然是業務（盈利）穩定。第三，Beta要低，如公用股大約0.5，即當大市升跌10%的時候，其股價波動為5%。即使是波動相對較大的地產股，Beta去到0.8、0.9，亦是波動小於大市。

 

 中電的香港業務受益利潤管制，每年能穩賺8%左右。（資料圖片）

 

　　綜合以上因素，他稱「看來看去都是看中電」，即使中期業績顯示海外業務大幅倒退，例如印度地區稅前盈利按年跌74%，但香港業務始終受益利潤管制，每年能賺到8%左右，仍屬相當穩定。鑑於中電52周高位見70.68元，「我自己大概65、66元買入，都覺得是相對穩定的」。

 

領展「羊毛出自羊身上」

 

　　坊間不少KOL逢收息股必推薦領展(00823)、煤氣(00003)及香港電訊(06823)，林本利直言「不會選」。何解？對於領展，他提醒不要忘記其2023年以44.2元供股集資188.1億元，若當年供股，至今3年，不單最新股價低於供股價，所謂收息也不過「羊毛出自羊身上」（領展每年派息約60多億元）。相反，領展高層密密減持股票，「大家都是上了當」。

 

 領展最新股價低於2023年的44.2元供股價 （網上圖片）

 

　　至於煤氣和香港電訊，他提醒，兩間公司派息其實是多過盈利，長期無法持續。那麼派息多過盈利是如何做到？他指，原因一可能是借錢，因兩間公司負債都較高；原因二可能是會計上所謂的折舊，惟會影響長遠維修、再投資及服務質素。

 

除淨前低吸，財息兼收

 

　　又如何看坊間「炒除淨」策略？林本利笑言，除淨不是用來炒的，由於派息日不同於除淨日，想收息的話必須於除淨日之前買入，因此「不要想著（除淨後）價格低一點走去撿，其實你是不能獲派息的」。

 

　　如果要有所行動的話，應是在股票通常6、7月除淨之前，把握4、5、6月的低吸機會。這樣既能收息，又能享有股價後續升幅，「我這裏就叫財息兼收」。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#理財 #一本萬利 #收息股 #除淨 #派息
