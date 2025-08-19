  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

19/08/2025

Patisserie Tony Wong新品登場：巴斯克芝士蛋糕蝴蝶酥 每件$38 CP值超高！賣相滿分車厘子花束蛋糕 開心果味忌廉極濃厚

#蛋糕 #Food News #巴斯克芝士蛋糕 #美食 #美食情報 #開心果 #甜品 #芝士蛋糕 #花束蛋糕 #生日蛋糕 #開心果蛋糕 #蝴蝶酥
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　由香港甜品界巨匠Tony Wong開創的自家品牌「Patisserie Tony Wong」，剛剛推出了兩款新蛋糕── 巴斯克芝士蛋糕蝴蝶酥及車厘子花束蛋糕，前者由品牌招牌蝴蝶酥配上香濃滑溜的巴斯克芝士蛋糕，後者是賣相極精緻的花束蛋糕，記者兩款都吃過，同樣美味出色，覺得大家都要試試！

 

　　Tony Wong的蝴蝶酥，由當年掌舵帝苑酒店到創辦「曲奇四重奏」，再到「Patisserie Tony Wong」，一直都是那麼出色，更令蝴蝶酥成為外國遊客最喜歡的香港手信之一。早前推出的「法式焦糖燉蛋蝴蝶酥」，於蝴蝶酥面層加上滑溜燉蛋，因為大受客人歡迎，所以Tony Wong創作了另一款全新的變奏版「巴斯克芝士蛋糕蝴蝶酥」。

 

　　招牌蝴蝶酥用上紐西蘭牛油製作，口感又脆又實在，完全不會變腍，面層的焦糖香甜帶焦香，已經非常出色，再加上以北海道忌廉芝士製作的巴斯克芝士蛋糕，香滑綿密，雙層口感特別滋味。每件只是$38，記者覺得非常抵食。因為蝴蝶酥比較「挺身」，懶惰的朋友可以用手拿著吃，十分方便，再加分！

 

巴斯克芝士蛋糕蝴蝶酥 每件$38

 

　　另一款新品是「Cherish」 車厘子花束蛋糕（開心果味忌廉），選用香甜當造的車厘子、以奶油忌廉製成的玫瑰花、自家製士多啤梨朱古力脆珠及食用金箔，呈現高貴的寶石紅色色調。底層是鬆軟濕潤的海綿蛋糕及開心果忌廉，開心果選用伊朗開心果再配自家研磨的100%開心果醬製作，開心果的味道是前所未有的香濃，證明真材實料，口感亦特別醇厚。

 

「Cherish」 車厘子花束蛋糕（開心果味忌廉） $498／半磅 $968／一磅

 

　　別以為包裝紙及蝴蝶結只是裝飾，其實全部都可以吃的！用紅桑莓味朱古力，以調溫朱古力技巧，捲成粉紅色的花束紙形態，味道酸甜而口感薄脆，非常美味！所以千萬不要以為是一般用來做「蛋糕牌」的朱古力，而放著不吃，絕對不要浪費！最令記者驚喜的，是蝴蝶結下的「花束手柄」，當大家都以為一定是空心的時候，切開，原來內藏開心果忌廉蛋糕！Tony Wong的出品，就是如此有心思！

 

 

　　老實說，最初都覺得，這個花束蛋糕竟然要$498（半磅），實在有點貴，但吃過之後，又甜又大粒的車厘子加上濃厚的開心果味忌廉，加上精緻的賣相及多種口感，就會絕對覺得物有所值！（用來氹女友、老婆及媽咪最適合！）留意，這款季節限定「Cherish」蛋糕，只限8月及9月供應，因為以全手工製作，須提早3天預訂。凡於即日至8月25日期間預訂「Cherish」蛋糕，即可享優惠價$468（半磅）。

 

 

Patisserie Tony Wong

銅鑼灣店：駱克道496-498號合亞廣場地下（11am-8:30pm）

尖沙咀店：彌敦道80號金鑾大廈地下G舖（11:30am-8:30pm）

九龍城店：福佬村道65號地下（11am-8:30pm）

黃竹坑店：香葉道11號THE SOUTHSIDE 306號（11:30am-8:30pm）

九龍灣店（只限訂購蛋糕及領取服務，不設即場零售）：臨興街32號美羅中心1期17樓16室（12pm-6pm）

網址：https://www.patisserietonywong.com/

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#蛋糕 #Food News #巴斯克芝士蛋糕 #美食 #美食情報 #開心果 #甜品 #芝士蛋糕 #花束蛋糕 #生日蛋糕 #開心果蛋糕 #蝴蝶酥
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk