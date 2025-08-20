  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

20/08/2025

GLOBAL Wednesday｜美股部署攻定守？據Intel獲華府入股+軟銀投資　分析半新股Bullish股價曇花一現原因！

#hot talk 1點鐘 #美股 #劉偉強 #中原資產管理 #Bullish #CoreＷeave #Intel #軟銀 #英特爾 #關稅 #港股 #香港股票 #CRWV #INTC #NBIS #PLTR #Palantir #友邦 #泡泡瑪特 #01299 #超微 #AMD #09992 #AMZN #亞馬遜 #AO Simth #AOS #Nebius
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：中原資產管理投資策略師　劉偉強

 

　　美股隔晚個別發展，當中科技股受挫，納指跌逾1%收市，美股現階段是高處不勝寒，還是健康回調？個股消息方面，英特爾(US.INTC)據報獲美國政府入股成為最大股東，而日本軟銀宣布向其投資20億美元，以擴大在美國的投資，股份隔晚升近7%收市，股價可以繼續衝？

 

　　另外，上周美股IPO上市的加密貨幣概念股Bullish(US.BLSH)，錄得三連跌，為何股份上市不久，走勢就如煙花般回落？原因何在？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/RRabbx20plc?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:51開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #美股 #劉偉強 #中原資產管理 #Bullish #CoreＷeave #Intel #軟銀 #英特爾 #關稅 #港股 #香港股票 #CRWV #INTC #NBIS #PLTR #Palantir #友邦 #泡泡瑪特 #01299 #超微 #AMD #09992 #AMZN #亞馬遜 #AO Simth #AOS #Nebius
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk