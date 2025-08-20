  • 報價
20/08/2025

暑假檔電影：《史迪仔》80億票房，撼贏湯告魯斯與畢彼特，Marvel電影連環失勢

Text: wong lin lin rachel

　　由金球獎影帝歌連法奴（Colin Farrell）主演的新戲《小人物之歌》（The Ballad of a Small Player）早前公布了演員名單，香港兩位實力派演員葉德嫻（Deanie）、陳法拉也有份參與演出。近日這套電影推出宣傳片，葉德嫻在片段內十分搶眼，出場時間雖然不及男主角，但相比其他演員較多，而且葉德嫻以英語對白演出，在賭台上與影帝較量，更露出陰險笑容。

 

Read more：葉德嫻相隔8年拍西片《The Ballad of a Small Player》，與哥連法奴做對手戲，贏得多項大獎，曾獲威尼斯影后

 

　　《小人物之歌》由影星哥連法奴、葉德嫻、陳法拉及泰迪史雲頓（Tilda Swindon）主演，故事講述哥連法奴飾演在澳門經常出入賭場的職業賭徒Lord Doyle，終日在賭錢上「拼命」，曾經富貴，但最後輸身家周身債，期間遇到飾演神秘放債人的陳法拉相救並幫他翻身，原來她角色背後另有神秘任務；哥連法奴同時也被飾演私家偵探的泰迪史雲頓窮追不捨，務求揭開他的真正身份。這戲公布了即將在10月15日起北美地區上映，並會在10月29日於Netflix上架。

 

 

　　戲中三位主要女演員中，以葉德嫻在宣傳片最多曝光率，飾演其本人「Deanie Ip」，戲中造型誇張華麗，一頭白髮加濃妝，甚有戲味，她與哥連法奴在賭枱上連場激鬥，還曬出流利英語，其中一幕葉德嫻佔盡上風，還取笑哥連法奴輸錢輸到沒氣力、運勢已走，最後一個奸笑更加強了電影的張力。77歲的她演技媲美國際級數。

 

 

　　至於飾演賭場職員的陳法拉，繼演出全球大賣的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-chi and the Legend of the Ten Rings) 及《哥斯拉 ✕ 金剛：新帝國》(Godzilla x Kong: The New Empire) 之後，又一部衝擊荷里活之作。電影最初公布時發放部分劇照，其中一張是陳法拉於賭枱前與哥連法奴對望。

 

      而今次宣傳片內有一露面鏡頭，另一幕她則在賭場內的找換區數錢，令她在戲中的秘密身份更加撲朔迷離。電影圍繞著在澳門賭場內發生的事，所以這戲有部分於澳門拍攝，並見到多個知名又熟悉的賭場，以及紫醉金迷的澳門夜景。

 

 

　　影片已經入圍《多倫多國際電影節》，同時也被選中於9月在西班牙舉行年度的《聖塞瓦斯蒂安電影節》，入圍成為「非競賽單元」電影，到時會在當地舉行盛大的首映禮。

 

 

