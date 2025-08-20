【得獎名單】【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【得獎名單】

參感謝大家支持及參與。得獎名單經已出爐，請得獎者留意郵箱。



得獎名單 (Faceboook 用戶顯示名稱)：

Annie Lau

Bluestar Berrys

Brenda Lau

Henry Lau

Kelvin Yung Pak Yu

lai sang lam

LAU YUEN TING Angel

Leon Lee

liumanwai

PoTat Lai

(以英文字母順序排列)





備註：

- 每位得獎者可獲得獎品利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168，名額10個）。

- 《經濟通》不代表獎品供應商，並不對獎品的品質作擔保。

- 所有獎品不可轉換、轉讓、或兌換現金。

- 獎品換領信將於得獎名單公布後的一個月內發出 ，並以電郵通知得獎者領獎詳情。

- 如有任何爭議，《經濟通》保留最終決定權





活動條款及細則：



1. 活動將於2025年7月14日至2025年7月27日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述玩法參加活動，第1位、第3位、第5位如此類推之參加者將獲得利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)(名額10個)，參加者不得異議。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。







如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。



