暑假檔電影：《史迪仔》80億票房，撼贏湯告魯斯與畢彼特，Marvel電影連環失勢

今年暑假主要是外語片的天下，已推出多套精彩猛片，當中歐美地區的電影戰況激烈，有型男湯告魯斯（Tom Cruise）及畢彼特（Brad Pitt）老友對碰，票房方面，畢彼特從後「貼背式」力追。但兩位猛男卻不敵迪士尼漫畫主角史迪仔，其真人版原名電影，票房勇猛逾10億港元，有望成為2025年票房之冠。

Read more：畢彼特《F1電影》破6500萬票房，贏《哪吒2》成2025年港澳最高票房電影

在眾多套上畫外語片，大部分也得到極好口碑，由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊：最終清算》（Mission：Impossible – The Final Reckoning）搶先上映，湯告魯斯賣命瞓身演出，深受觀眾歡迎，全球累積票房勁收5.9億美元（約46.02億港元）。

另一位型男畢彼特主演的賽車片《F1電影》（F1：The Movie），同樣有不少捧場客，上映1個月票房衝破5億美元（約39億港元），而暫時累積票房已高達5.75億美元（約44.85億港元），直逼《職業特工隊：最終清算》，甚至有機會突破對手。

兩位型男雖然迷倒不少粉絲支持，卻不敵迪士尼卡通人物史迪仔，史迪仔今年推出真人版電影《史迪仔》（Lilo & Stitch），雖然故事簡單，但史迪仔的可愛樣子成功俘虜大小朋友，在各地上映也有極佳的票房，它與《職業特工隊：最終清算》在北美地區同日上映，《史迪仔》票房遠遠拋離對手，開畫票房稱冠。現時全球累積票房衝破10億美元（約78億港元），業界看好很大機會成為2025年全年票房之冠。

而受歡迎作品還有《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World：Rebirth），上映不足1個月全球累積票房已超過6億美元（約46.8億港元），在《侏羅紀世界》系列4集之中，票房第2位，而它在內地更有佳績，目前累積票房超過5億人民幣（約5.4億港元），暫時成為今年內地最高票房進口片。

不過，亦有不少電影卻大失預算，漫威（Marvel）打頭陣的超級英雄作品《美國隊長：勇敢新世界》（Captain America：Brave New World）在北美區累積票房只有2億美元（約15.6億港元）。之後推出《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）叫好不叫座，甚至上映後改名為《*新復仇者聯盟》（*The New Avengers）亦難起死回生，全球只有3.81億美元（約29.7億港元）票房，是漫威電影宇宙中較差的票房電影。

漫威最後有《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four: First Steps）挽回面子，票房成績微微報喜。另外，《超人》（Superman）同樣雷聲大雨點小，上映後不少觀眾失望，但全球累積票房仍有5億美元（約39億港元）。最後，彼思的動畫《外星奇遇記》（Elio）票房慘敗收場，全球累積票房僅得1.3億美元（約10.14億港元），成為彼思有史以來其中一部低收電影。