  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

20/08/2025

中秋月餅2025︱望月聯乘研香黑芝麻流心腰果月餅，我係小忌廉+罐頭豬LULU禮盒登場，流心奶茶月餅與早鳥優惠

#研香 #奶黃月餅 #中秋月餅2025 #望月 #早鳥優惠 #美食優惠 #我係小忌廉 #美食 #罐頭豬Lulu #Food News #美食情報 #中秋節2025
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 望月

　　本地烘焙品牌望月以經典奶黃月餅、流心奶黃月餅及流心抹茶月餅聞名，今年更推出新口味月餅，各位fans早鳥訂購咗未？望月與本地甜品店「研香」再度攜手之外，更有我係小忌廉+罐頭豬LULU禮盒登場，即睇各款口味及早鳥優惠。

 

 

　　月餅選用優質黑芝麻和腰果細磨成漿，餅皮、黑芝麻露到腰果露各有風味，研香雜錦月餅禮盒以典雅的褐紅色包裝， 流心開心果及黑芝麻流心腰果味各兩件，一次過品嘗滋味。

 

望月與研香的港式果仁佳作研香雜錦月餅(流心開心果及黑芝麻流心腰果味)

4件禮盒裝正價HK$248早鳥優惠HK$198

 

三款港式創意新口味

 

　　喜歡茶味月餅的話，不妨一試望月全新登場流心奶茶月餅，月餅採用立頓Lipton紅茶，茶香滿溢。流心內餡將醇厚茶韻與香滑奶香完美融合，入口順滑，還原經典港式奶茶風味。2023年推出的流心杏仁茶月餅大受歡迎，今年升級版本敲碗回歸，以獨門黃金比例的南北杏，原顆研磨出香濃溫潤的杏仁茶糊，細嚼之下，吃到分明的顆粒，層次豐富！還有，花生醬軟心月餅有香濃綿密的花生醬軟心，以原顆花生混合經典花生醬成鹹甜交織，輕咬一口，爆發濃郁花生香氣，回味無窮。

 

流心奶茶月餅4件禮盒裝正價HK$218早鳥優惠HK$178

 

花生醬軟心月餅4件禮盒裝正價HK$218早鳥優惠HK$178

 

流心杏仁茶月餅4件禮盒裝:正價HK$218早鳥優惠HK$178

 

流心奶黃月餅《我係小忌廉》特別版禮盒套裝正價HK$278 早鳥優惠HK$228

包括閃卡盲包x1、透明相架x1、小餐具x4、布袋x1、流心奶黃月餅x4

 

特別聯乘系列

 

　　《我係小忌廉》係唔少人童年回憶，是次與望月合作推出流心奶黃月餅（4件禮盒裝），搭配特別設計的特色鐵罐，罐身融入魔法小天使的夢幻元素，散發濃厚復古動漫風情。禮盒內含盲包，提供4款隨機閃卡（每個禮盒隨機派發一款），展示魔法小天使的不同造型，附贈的透明相架及小食具，方便粉絲展示珍藏閃卡之餘，亦係 fans收藏珍品。

 

 

 　　除此之外，今個中秋望月亦聯乘罐頭豬LuLu帶來罐頭豬LuLu特別版禮盒。LuLu豬化身為俏皮可愛的嫦娥，伴著她心愛的小貓，重演奔月的經典場景。特別版禮盒由紙袋、包裝、到珍藏版鐵罐都印有LuLu豬萌萌模樣。

 

流心奶黃月餅-罐頭豬LuLu特別版套裝(4件禮盒裝)正價HK$248早鳥優惠HK$198

 

望月經典口味月餅

 

　　品牌佳作經典奶黃月餅，餅皮選用頂級麵粉製成，酥鬆脆嫩，馥郁的牛油香氣隨之瀰漫，內餡以泰國椰汁搭配奶黃與鹹蛋黃調製而成，鹹甜交融。

 

經典奶黃月餅8件禮盒裝:正價HK$368早鳥優惠HK$288

4件禮盒裝:正價HK$218早鳥優惠HK$178

 

　　流心奶黃月餅是經典奶黃月餅的完美變奏，流心奶黃綿密滑順，只需微熱數分鐘即可享用剛出爐般的鮮香，味道更佳。

 

流心奶黃月餅8件禮盒裝:正價HK$368早鳥優惠HK$288

4件禮盒裝:正價HK$218早鳥優惠HK$178

 

流心抹茶月餅4件禮盒裝:正價HK$218早鳥優惠HK$178

 

為了滿足喜歡嚐鮮及喜愛多樣口味的粉絲，望月特別推出官網限定優惠組合。

 

https://www.lalune.com/

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#研香 #奶黃月餅 #中秋月餅2025 #望月 #早鳥優惠 #美食優惠 #我係小忌廉 #美食 #罐頭豬Lulu #Food News #美食情報 #中秋節2025
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk