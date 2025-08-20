中秋月餅2025︱望月聯乘研香黑芝麻流心腰果月餅，我係小忌廉+罐頭豬LULU禮盒登場，流心奶茶月餅與早鳥優惠

本地烘焙品牌望月以經典奶黃月餅、流心奶黃月餅及流心抹茶月餅聞名，今年更推出新口味月餅，各位fans早鳥訂購咗未？望月與本地甜品店「研香」再度攜手之外，更有我係小忌廉+罐頭豬LULU禮盒登場，即睇各款口味及早鳥優惠。

月餅選用優質黑芝麻和腰果細磨成漿，餅皮、黑芝麻露到腰果露各有風味，研香雜錦月餅禮盒以典雅的褐紅色包裝， 流心開心果及黑芝麻流心腰果味各兩件，一次過品嘗滋味。

望月與研香的港式果仁佳作研香雜錦月餅(流心開心果及黑芝麻流心腰果味)

4件禮盒裝正價HK$248早鳥優惠HK$198

三款港式創意新口味

喜歡茶味月餅的話，不妨一試望月全新登場流心奶茶月餅，月餅採用立頓Lipton紅茶，茶香滿溢。流心內餡將醇厚茶韻與香滑奶香完美融合，入口順滑，還原經典港式奶茶風味。2023年推出的流心杏仁茶月餅大受歡迎，今年升級版本敲碗回歸，以獨門黃金比例的南北杏，原顆研磨出香濃溫潤的杏仁茶糊，細嚼之下，吃到分明的顆粒，層次豐富！還有，花生醬軟心月餅有香濃綿密的花生醬軟心，以原顆花生混合經典花生醬成鹹甜交織，輕咬一口，爆發濃郁花生香氣，回味無窮。

流心奶茶月餅4件禮盒裝正價HK$218早鳥優惠HK$178

花生醬軟心月餅4件禮盒裝正價HK$218早鳥優惠HK$178

流心杏仁茶月餅4件禮盒裝:正價HK$218早鳥優惠HK$178

流心奶黃月餅《我係小忌廉》特別版禮盒套裝正價HK$278 早鳥優惠HK$228

包括閃卡盲包x1、透明相架x1、小餐具x4、布袋x1、流心奶黃月餅x4

特別聯乘系列

《我係小忌廉》係唔少人童年回憶，是次與望月合作推出流心奶黃月餅（4件禮盒裝），搭配特別設計的特色鐵罐，罐身融入魔法小天使的夢幻元素，散發濃厚復古動漫風情。禮盒內含盲包，提供4款隨機閃卡（每個禮盒隨機派發一款），展示魔法小天使的不同造型，附贈的透明相架及小食具，方便粉絲展示珍藏閃卡之餘，亦係 fans收藏珍品。

除此之外，今個中秋望月亦聯乘罐頭豬LuLu帶來罐頭豬LuLu特別版禮盒。LuLu豬化身為俏皮可愛的嫦娥，伴著她心愛的小貓，重演奔月的經典場景。特別版禮盒由紙袋、包裝、到珍藏版鐵罐都印有LuLu豬萌萌模樣。

流心奶黃月餅-罐頭豬LuLu特別版套裝(4件禮盒裝)正價HK$248早鳥優惠HK$198

望月經典口味月餅

品牌佳作經典奶黃月餅，餅皮選用頂級麵粉製成，酥鬆脆嫩，馥郁的牛油香氣隨之瀰漫，內餡以泰國椰汁搭配奶黃與鹹蛋黃調製而成，鹹甜交融。

經典奶黃月餅8件禮盒裝:正價HK$368早鳥優惠HK$288

4件禮盒裝:正價HK$218早鳥優惠HK$178

流心奶黃月餅是經典奶黃月餅的完美變奏，流心奶黃綿密滑順，只需微熱數分鐘即可享用剛出爐般的鮮香，味道更佳。

流心奶黃月餅8件禮盒裝:正價HK$368早鳥優惠HK$288

4件禮盒裝:正價HK$218早鳥優惠HK$178

流心抹茶月餅4件禮盒裝:正價HK$218早鳥優惠HK$178

為了滿足喜歡嚐鮮及喜愛多樣口味的粉絲，望月特別推出官網限定優惠組合。

https://www.lalune.com/