20/08/2025

啟德全港唯一有蓋綜合攀石牆：8米首階段開放+早鳥優惠，17.5米領攀攀登牆區十月啟用

#hotDeals #早鳥優惠 #領攀攀登牆區 #Jetso #有蓋綜合攀石牆 #啟德 #香港好去處 #週末好去處 #啟德體育園
Text: Eunice Chow Photo: JUST CLIMB

　　啟德體育園又有新運動空間，全港唯一有蓋綜合攀石場！位於啟德體育大道，全新 JUST CLIMB 場館率先開放高達8米的自動保護器攀石牆區，4 歲或以上小朋友都玩得，適合親子體驗攀石樂趣，現更有試業優惠。另外，有蓋綜合攀石場將於 10 月底全面啟用，17.5 米高的領攀攀登牆區、15 米高的速度攀登牆區，以及 10 米高的頂繩攀登牆區令人期待！

 

 

　　這座全港唯一有蓋的綜合攀石場，高達 8 米的自動保護器攀石牆區率先開放，其餘設施包括 17.5 米高的領攀攀登牆區、15 米高的速度攀登牆區，以及 10 米高的頂繩攀登牆區將10 月底全面啟用，為不同年齡層及攀石水平人士，提供兼具娛樂性與專業性的多元選擇。

 

 

8 米攀石牆小朋友都玩得！

 

　　率先開放高達 8 米的自動保護器攀石牆區，適合 4 歲或以上人士體驗，小朋友可以訓練手、腳、眼及全身的協調，觀察力、判斷力及策略思維。JUST CLIMB 啟德體育園分店現舉行試業優惠「CLIMB HIGH！上攀體驗」特價HK$180／50 分鐘（原價 HK$280），費用包 攀石鞋租借、 攀石熱身運動、 安全指引及使用自動保護器下跌技巧及運動攀登體驗及基本技巧指導，初嘗攀爬的樂趣。

 

 

　　或者參加啟德體育園攀石恆常班，包括 攀石熱身運動、安全指引及使用自動保護器下跌技巧、 攀登體驗及攀登技巧指導，獨家贈送入學包，包括攀石鞋、粉袋＋粉球、帆布袋、Tee （價值 HK$668）。

 

 

啟德試業優惠CLIMB HIGH！上攀體驗

費用︰HK$180／50 分鐘（原價 HK$280）

 

攀石恆常班

費用︰早鳥優惠HK$1280／月，每星期一堂 50 分鐘，每月 4-5 堂（原價$1580／月）

優惠期︰即日至 2025 年 8 月 31 日

 

JUST CLIMB 啟德體育園分店

地址： 香港啟德體育園啟德體育大道攀石牆（啟德體藝館外）

Whatsapp 及電話查詢： +852 6499 1668

報名連結：https://justclimb.hk/kt_climbhigh/

 

