  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

20/08/2025

ANA羽田凌晨機12月起復航 網民興奮大叫：終於返嚟喇！免費送兩段來回東京內陸機 飛北海道滑雪最啱

#ANA #旅遊 #全日空 #玩樂旅遊熱話 #凌晨機 #羽田機場 #日本 #東京
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　ANA（全日空航空）東京機票最近跌破新低，來回連稅只是$2,405起，雖然東京的平機票選擇有很多，但ANA最吸引的地方，就是包兩程內陸機，最適合轉機去北海道、東北、北陸這些地方，又平又快又方便！ANA剛剛宣布，由12月1日開始，將會來回東京羽田機場的凌晨航班，不少網民興奮留言：終於返嚟喇！對的，以後落機可以即刻轉機去其他地方玩，不用在東京留多一晚了！

 

　　ANA來回東京（包兩程內陸機）這套機票非常受歡迎，可以一次過玩兩個地方。不過，東京大部分內陸航班都是使用羽田機場，而目前由香港出發只有下午的航班，抵達羽田機場已經是晚上7時多，過完關取回行李，已經趕不及轉內陸機，無奈要在東京多留一晚。香港打工仔的假期非常珍貴，很多人都未必想「浪費」一天，所以就算ANA經常推出東京機票優惠，都未必會吸引很多人購買。網民亦經常在ANA社交平台留言，問羽田凌晨機幾時復航！

 

　　終於等到了！ANA剛剛公布「冬季時間表」，由2025年12月1日至2026年3月28日，來回香港至東京羽田凌晨航線將會每日運航，出發時間為凌晨12時05分，清晨4時55分抵達羽田。記者估計6時左右應該可以出閘，絕對可以趕得上飛任何內陸地區的航班！12月，應該很多人想去北海道滑雪吧，ANA第一班飛往新千歲的航班是上午6時15分，建議不要「太搏」，可以揀上午6時50分或上午7時的航班，上午8時半前就到新千歲，中午左右已經可以去到二世古滑雪！又或是返回札幌市，坐JR的話，分分鐘大丸（百貨店）還未開門，可以去排隊買SNOW（朱古力餅）！

 

香港↔東京羽田凌晨航線（2025年12月1日至2026年3月28日每日運航）

香港→羽田 NH814／00:05-04:55

羽田→香港 NH813／02:00-05:45

 

香港↔東京羽田航線（每日運航）

香港→羽田 NH860／14:20-19:15

羽田→香港 NH859／08:50-12:55

 

記者幫大家check過，12月飛北海道新千歲機場（東京轉機）的話，最遲12月10日出發，12月18日回程，最平只需$2,944，想去滑雪的朋友可以考慮一下。

 

　　另外，由2025年10月27日至26年3月29日，來回香港至東京成田的航線將會回復至每日運航，大家揀航班時有更多選擇！（飛成田都包兩段來回東京的國內線！）

 

香港↔東京成田航線（2025年10月27日至26年3月29日每日運航）

香港→成田 NH812／10:00-15:10 

成田→香港 NH811／18:35-22:50

 

ANA Hong Kong

網址：https://www.ana.co.jp/zh/hk/

 

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#ANA #旅遊 #全日空 #玩樂旅遊熱話 #凌晨機 #羽田機場 #日本 #東京
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk