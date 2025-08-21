  • 報價
21/08/2025

【中秋月餅禮盒推介】Paul Lafayet x 香港電車：法式浪漫融合港式情懷！

中秋佳節即將來臨，想為親友送上一份既精緻又有香港特色的禮物？香港法式甜點品牌 Paul Lafayet今年聯乘香港電車，推出 2025限定中秋月餅禮盒，將法式甜藝與港式情懷完美結合，為團圓之夜增添一抹獨特風味！

 

港式情懷設計：滿月下的電車之旅

 

禮盒由本地藝術家操刀設計，勾勒出香港電車的經典輪廓，搭配中秋滿月與團聚家人並肩而行的場景，散發濃濃的香港情懷。禮盒不僅是味蕾的享受，更是充滿文化意義的收藏品，送禮自用兩相宜！

 

經典與創意兼備，舌尖上的法式中秋

 

這款限定禮盒內含四款精心炮製的月餅，融合傳統與創新口味，每一口都感受到豐富的感官享受。

 

經典奶黃：濃郁奶香與細膩口感，帶來熟悉的溫暖滋味

伯爵奶黃：芳香伯爵茶香，優雅中透著清新

朱古力奶黃：濃厚可可風味，絲滑如法式甜品

咖啡奶黃：香醇咖啡提神，層次豐富令人回味

 

每款月餅選用頂級食材，嚴謹工藝打造，口感細膩，完美平衡傳統與現代風味。不論是饋贈親友還是與家人共享，都可以展現高雅品味！

 

早鳥優惠，搶先入手！

 

Paul Lafayet x HK Tramways中秋月餅禮盒 2025限定裝早鳥優惠現已開啟，詳情如下：

  • 發售日期202581日起
  • 價格
    • 81 - 831日（早鳥優惠）：會員 HK$298，非會員 HK$328
    • 91 - 1010日（標準定價）：會員 HK$328，非會員 HK$378
  • 購買方式Paul Lafayet 各門市或線上商店

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

