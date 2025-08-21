溫傑星期四｜友邦中期新業務價值增16%收貨嗎？｜小米績後部署策略？｜中生製藥仲有冇得彈？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

友邦保險(01299)公布中期業績，按固定匯率計算，純利按年跌23.5%至25.3億美元，惟新業務價值創新高，升14%至28.4億美元，業績收貨嗎？小米(01810)第二季業績勝預期，惟大行普遍憂慮智能手機銷量拖低下半年毛利率，及關注營運開支較高，應如何評估相關影響？下半年汽車業務前景可續看好？周四（21日）早段最多跌近3%，回至何水平可吸納？中生製藥(01177)連續兩日反彈，上望目標看多少？

