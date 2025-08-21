  • 報價
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

21/08/2025

溫傑星期四｜友邦中期新業務價值增16%收貨嗎？｜小米績後部署策略？｜中生製藥仲有冇得彈？

#hot talk 1點鐘 #香港股票 #恒指 #溫傑 #港股 #恒生指數 #分析 #友邦 #00388 #01810 #01299 #港交所 #小米 #01177 #中生製藥 #業績 #02888 #阿里巴巴 #01361 #港鐵 #09988 #361度 #00066 #渣打
嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　友邦保險(01299)公布中期業績，按固定匯率計算，純利按年跌23.5%至25.3億美元，惟新業務價值創新高，升14%至28.4億美元，業績收貨嗎？小米(01810)第二季業績勝預期，惟大行普遍憂慮智能手機銷量拖低下半年毛利率，及關注營運開支較高，應如何評估相關影響？下半年汽車業務前景可續看好？周四（21日）早段最多跌近3%，回至何水平可吸納？中生製藥(01177)連續兩日反彈，上望目標看多少？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/FG7NA4WDlBo?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:30開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

