  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

21/08/2025

鄧紫棋巡唱狂吸金，房地產、AI投資獲利，傳身家逾13億，富三代男友的外公是關之琳首任丈夫

#影視娛樂 #娛樂新聞 #鄧紫棋 #巡迴演唱會 #AI #I AM GLORIA #關之琳 #富三代 #AI投資
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　香港歌手鄧紫棋（G.E.M.）密密做世界巡迴演唱會《 I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0香港站》，近日在啟德主場館舉行一連五場演出，昨晚（20日）來到香港站尾場。34歲的她事業有成紅遍天下，同時她在理財投資方面亦是高手，早就成為城中富婆。而感情上都是「人生勝利組」，拍拖近8年的男友是富三代。

 

Read more：前亞視執行董事盛品儒肝癌病逝，終年48歲 好爸爸每天堅持送龍鳳胎子女返學

 

　　鄧紫棋（G.E.M.）巡迴演唱會近日來到香港站，由於多年沒有在港演出，歌迷一早撲飛。榮升做「國際G.E.M.」的她，去年6月開啟了她的《 I AM GLORIA世界巡迴演唱會》，在巴黎、倫敦、澳門、新加坡等環繞地球巡唱，單是去年內地睇騷人數已超過300萬人，這個巡迴騷早就打破紀錄，創下超過4億美元（約33.2億港元）票房，成為女歌手票房第4位的紀錄保持者，成績甚至超越國際級歌手包括麥當娜（Madonna）以及韓國女團BLACKPINK。

 

 

　　演藝事業成功之外，鄧紫棋年紀輕輕也投資有道，早年專注投資「磚頭」，成名初期已經開始買樓，2013年以約2,000萬購入荃灣韻濤居兩房單位，5年後再以2,200萬購入柏傲灣四房海景豪宅，據知今年樓巿不樂觀，但她趁低吸納以8,500萬元買入半山利安閣兩個高層戶，而這個5,000呎單位，成交價比4年前下跌47%。

 

　　另外，鄧紫棋也在高科技領域投資，早年已投資AI科技公司，而且從中獲利10倍，有媒體更粗略估計，她已約有12.56億人民幣（約13.67億港元）身家。

 

 

　　同時在感情方面，鄧紫棋也甚具眼光，拍拖近8年的男友Mark Ngai（魏俊傑），同時兼任她的造型師，是工作上的好拍檔。而男友Mark Ngai其實是富三代，在其個人社交平台上可見他生活富裕，經常貼出名錶名車，出入坐私人飛機，還經常與母親和妹妹去世界各地旅行的照片。妹妹魏韵芝（Joyce Ngai）2016年參選香港小姐，於英國修讀法律，之後加入無線並加入《東張西望》團隊。

 

 

　　Mark Ngai（魏俊傑）來自金融界顯赫家族，父母及外公均是資產雄厚，母親在上環經營高級意大利餐廳。外公王國旌於80年代已經是金融界內知名富商，同時亦是關之琳公開承認的第一任丈夫。二人1981年結婚，王國旌比關之琳年長近17歲，婚姻只維持了約5個月。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#影視娛樂 #娛樂新聞 #鄧紫棋 #巡迴演唱會 #AI #I AM GLORIA #關之琳 #富三代 #AI投資
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk