天文台天氣預報：周六酷熱達35°C，周日轉差，下周狂風驟雨雷暴

天文台指受高空反氣旋影響，預報星期五及六天氣酷熱，最高達35度！不過，同時一個低壓區正為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，週末期間橫過南海中北部並逐漸發展，大致移向海南島南部及以南海域，但其強度及路徑仍存在變數！星期六稍後天氣漸轉不穩定，星期日有幾陣狂風驟雨，下星期更持續有有驟雨及雷暴。

周五及周六酷熱達35°C

今日返工時（8 月21日）天氣還好，天文台預計下午部分時間有陽光，局部地區有驟雨。今晚大致多雲及吹微風。高空反氣旋會在未來一兩日影響華南沿岸，該區日間酷熱。8 月22日（五）預計大致天晴，市區氣溫28 至33度，上水更高達35度，同時稍後局部地區有驟雨。

8 月22日（五）分區天氣預報

8 月23日（六）初時大致天晴，日間仍然酷熱，市區氣溫27至33度，上水最高35度，打鼓嶺、錦田、沙田一帶最熱達34度。當日初時微風2 級，漸轉東風4至5級高地6級，稍後多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

8 月23日（六）分區天氣預報

下周狂風驟雨及雷暴

天文台預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在8 月22日（五）橫過呂宋，在周末期間橫過南海中北部並逐漸發展，大致移向海南島南部及以南海域，但其在南海的強度及路徑仍存在變數。

天文台於8 月20日天氣隨筆以「風季下半場開幕？」為題，指根據8 月20日評估，該潛在的熱帶氣旋會與本港保持約500公里或以上的距離，本港普遍吹烈風的機會較低。

人工智能電腦模式預測該低壓系統的移動速度比傳統電腦模式快，強度亦較高，而與其相關的不穩定天氣亦會較早影響廣東沿岸。

綜合各個電腦預報模式，預料星期六初時仍然酷熱，稍後天氣將有所變化，本港星期日有間中狂風驟雨，風勢頗大，海有湧浪。8 月24日（日）氣溫26至30度，大致多雲，吹東風4至5級，離岸及高地6級，間中有狂風驟雨及海有湧浪。

8 月24日（日）分區天氣預報

下星期返工的天氣又如何呢？天文台預報 大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多，氣溫介乎26至30度之間，直至8 月29日（五）才有短暫時間有陽光，大家下星期仍然要帶備雨具隨身！

8月25日（一）分區天氣預報

除此之外，位於東海的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為玲玲。在正午十二時，熱帶風暴玲玲集結在鹿兒島之西北偏西約80公里，預料向東移動，時速約10公里，橫過日本九州一帶。於日本旅遊或準備前往當地的朋友要留意了！