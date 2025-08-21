59歲李若彤因容貌異常，被質疑護照真偽，險無法入境

李若彤明年便「登六」，外間多年來一直指她凍齡有術。而她的魅力竟然在現實生活中也帶來不便。日前，當她入境泰國時便差點因為自己美貌惹禍上身變成「美麗有罪」。

Read more：暑假檔電影：《史迪仔》80億票房，撼贏湯告魯斯與畢彼特，Marvel電影連環失勢

李若彤和古天樂曾經演出《神鵰俠侶》，因為一直凍齡有術，被封為「最美的小龍女」，「姑姑」李若彤不用居於古墓、瞓冰床也能駐顏有術，現年59歲的她，外表看來比實際年紀還要年輕。不過，這樣逆天而行也為自己帶來苦惱。

近日，李若彤接受內地傳媒訪問，她透露自己早前入境泰國時，出現一點「麻煩」，海關人員查看她的護照時竟質疑真偽，因護照印著出生年份是1966年，海關人員嚴肅地質問：「這是你的護照嗎？偷來的嗎？你看起來不像這個年紀啊！」當時她被海關人員弄得哭笑不得，還以為是發生甚麼事，差點被嚇倒。

一直以來李若彤的外貌都被受關注，早前引起內地網民討論，驚訝她的皮膚極為緊緻、健美體態全身零贅肉，樣貌跟年輕時沒有大分別，與真實年齡確實有極大對比。相信這個情況她也習慣，間中還在短片內分享保養心得，她強調做運動很重要，自己已經堅持做運動超過30年：「每天進行力量訓練與有氧運動，令體脂率低且肌肉線條明顯。」

同時，李若彤覺得心態也很重要，年輕時在30歲會擔心自己變老，到40歲時覺得時間流逝得很快，但到50歲會替自己開心，因智慧增長不少，迎來60歲，她相信自己也會活得自在、充滿自信。

別看李若彤過得輕鬆，其實她與商人郭應泉曾相戀十年，2008年分手時，她飽受情傷，翌年更抑鬱症病發，跟抑鬱症搏鬥多年，期間生活得行屍走肉：「嚴重的時候，會一星期不出門，待在家不刷牙、不洗澡、不換衣服、頭髮也不梳。」她形容活得像機械人，除了維持生命的吃飯、睡覺與「被迫」呼吸外，世界上一切事與自己無關。她甚至用最喜歡的東西來拆磨自己：「試過一口氣吞下整整兩條瑞士卷，不是我覺得很美味，而是我根本沒有意識的一口接一口塞進嘴，直到胃提出反抗，我又沒意識地嘔吐出來，然後坐在馬桶前面大哭。」幸好做運動拾回自己，也拾回自己的人生。