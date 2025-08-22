等Jackson Hole？

全世界都在等今周末的Jackson Hole全球央行會議，這個會議是定美聯儲局主席鮑威爾生死，今年估會是逼宮，周一（25日）談。

「金融界」8月21日報道，周四（21日）恒生指數收市跌0.2%，報25104點；恒生科技指數跌0.8%，報5498點；國企指數跌0.4%，報8974點；紅籌指數漲0.3%，報4359點。

科網股跌多漲少，網易(09999)漲超1%，美團(03690)跌超3%，百度(09888)、小米(01810)跌超2%，嗶哩嗶哩(09626)、阿里巴巴(09988)、京東(09618)跌超1%；互聯網醫療股走強，叮噹健康(09886)漲超23%；高鐵基建股普漲，中國中車(01766)漲超5%；生物醫藥B類股午後拉升，基石藥業(02616)漲超12%；港股蘋果概念午後跳水，瑞聲科技(02018)跌超13%；新消費概念回調，老鋪黃金(06181)跌超3%。中興通訊(00763)收漲5.4%；衛龍美味(09985)漲超7%，長城汽車(02333)漲超6%，蔚來(09866)漲超5%；零跑汽車(09863)、東方甄選(01797)跌超4%。

企業消息方面：

百度集團：二季度收入327億元人民幣，按年減少4%；淨利潤73.2億元人民幣，按年增加33%。

中國建築國際(03311)：上半年收入約566.4億元人民幣，按年增長0.1%；淨利潤約52.6億元人民幣，按年增加5.1%。

香港中華煤氣(00003)：上半年收入275.1億元，按年增長0.1%；淨利潤29.6億元，按年減少2.5%。

永利澳門(01128)：上半年收入約136.3億元，按年下降7.5%；淨利潤約2.3億元，按年下跌85.5%。

中泰國際指出，港股通於上周五（15日）創下歷史單日最多淨流入，國際金融協會數據還顯示7月有60.3億美元流入中國股市。內資積極情緒高漲，疊加部分區域性外資或對沖基金回流，有助於提振港股表現。展望後市，市場對於9月美聯儲減息概率定價，港美利差收窄預期下，資金面有望持續利好港股表現。以過去10至15年的年均波幅8000點左右計算，今年恆生指數高位未見，預計9月美聯儲局大概率減息，下半年中國政策仍將「適時加力」，屆時內外政策利好共振，有助於推動港股破頂。

港股估值修復跡象明顯

中泰證券指出，港股市場有望繼續受益於AI商業化進程加速和南向資金的持續流入，當前港股估值修復跡象明顯。AI科技和新消費板塊具備較大的成長空間，南向資金對港股的邊際定價能力增強，尤其是在低利率環境下，將吸引更多資金配置港股。中長期來看，港股的估值優勢和產業轉型升級趨勢仍值得期待，科技與消費板塊有望在政策和資金雙重加持下持續上漲。

中金研究認為，近期港股持續跑輸，與A股相形見絀，指數也止步不前。原因有三：一是AH溢價過低，125%是「隱形底」，低於這一水平分紅吸引力下降。二是港幣流動性收緊。三是盈利走弱，近期中報業績期間，港股盈利持續下修，與宏觀數據一致。

