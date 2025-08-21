  • 報價
21/08/2025

定期存款 | 滙豐三日兩度上調定存息，渣打4個月加至2.75厘

#理財 #建行亞洲 #生財有道 #滙豐 #定存 #收息 #恒生 #渣打
　　港元拆息反彈，本港多間銀行新增定存優惠吸引新資金，其中滙豐銀行更在三日兩度上調港元定存息率，該行1個月定存息達2厘，起存額由1萬元至200萬元，適用於尊尚客戶兌換指定貨幣並開立定期存款，透過分行及電話理財辦理，另設7日6厘定存。另外，該行3個月及6個月定存息加至1厘及1.4厘，起存額由1萬元起，適用於尊尚客戶，透過分行及電話理財辦理。

 

滙豐1個月2厘，恒生6個月1.5厘

 

　　恒生新增3個月1.2厘及6個月1.5厘定存，起存額由20萬元起，適用於優越私人理財或優越理財戶口 (存款及投資額100萬港元或以上)透過電話或分行辦理。該行亦設有3個月0.8厘及6個月1.5厘定存，起存額由1萬元起，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理。

 

渣打4個月定存最高2.75厘

 

　　渣打銀行亦新增多個定存優惠，其中4個月最高達2.75厘，起存額由150萬元至500萬元，適用於全新「優先理財」或「優先私人理財」出糧客戶，於分行辦理；至於起存額由100萬元至150萬元定存年利率則最高為2.65厘。

 

定期存款 | 滙豐三日兩度上調定存息，渣打4個月加至2.75厘

（資料圖片）

 

建行亞洲3個月定存最高6.88厘

 

　　建行亞洲上調3個月定存年利率，最高可達2.5厘，起存額由100萬元起，適用於全新貴賓理財客戶透過分行辦理，以100萬至1000萬元開立3個月定存，當中首10%新資金享2.68厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率。至於門檻較低起存額1萬元至10萬元則可享3個月2.45厘定存。

 

　　另外，建行亞洲全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，另設5萬元享3個月3.28厘。全新客戶推薦計劃，每次成功推薦，雙方客戶齊享一次3個月6.88厘特惠港元定期存款年利率，固定金額：貴賓理財客戶2萬元、智選理財/一般客戶1萬元。(kl)

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk