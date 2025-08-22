8月尾電影速遞：郭富城、鮑起靜《無名指》演出照顧者心聲，袁澧林主演台灣靈異驚慄傳說《山忌 黃衣小飛俠》

又到星期五，周末假期即將啟動，可以盡情放鬆心情入場看戲。這個星期終於有港產片推出，有郭富城、鮑起靜、許恩怡和譚耀文等人演出的《無名指》，由影帝、影后演繹出照顧者的心聲，溫情又有啟發性。其餘還有外語片選擇，包括《錢財心愛物》和《山忌 黃衣小飛俠》（Haunted Mountains: The Yellow Taboo）。另外，還有狗物做主角的電影，《毛家》由導演區焯文以四年紀錄流浪動物救援真實故事，記錄香港民間團體「毛守救援」如何不計付出，四出拯救流浪動物的過程。為鼓勵觀眾入場，很多戲院也推出購票優惠，記得留意。

1.《無名指》

《無名指》由新晉導演孔令政自編自導溫情電影，從自己認識肌肉萎縮症的朋友及家中有長期病患的長輩，進行資料搜集，與編劇李卓風一起鑽研的寫實故事。從故事中可以透過郭富城以照顧者的身分，照顧患病女兒期間感受到的身心疲累，同時也鼓勵照顧者，在疲累的日子中也找到自己的信念。

故事從全身僅只一根無名指能活動的女兒（許恩怡 飾），如何重新連繫一個家。壁球盃賽冠軍球手鄧叔彦（郭富城 飾） 與妻子楊靜嫻（梁詠琪 飾）因女兒出生不久患上罕見肌肉萎縮症後，為照顧女兒，鄧叔彦運動生涯被耽誤，妻子抵受不住壓力放棄家庭出走，他從此一蹶不振而自暴自棄。女兒鄧辭（許恩怡 飾）變成「遺孤」，由嫲嫲孫友梅（鮑起靜 飾）照顧，不過嫲嫲開始老邁照顧孫女會吃力，鄧叔彦無奈重新擔起父親的責任，由最初感吃力，跟女兒多爭執，到後來父女能和諧共處、相依為命，中間重新建立感情的故事，可能會讓現實中正在無力地照顧病患的人找到同感，從鄧叔彦的堅毅找到鼓勵。

2.《錢財心愛物》

三角戀應如何選擇？《錢財心愛物》（Materialists）以美國紐約上流社會做背景，講述職業婚介顧問Lucy（達柯塔強生 飾），擅長為高端客戶牽線搭橋，促成無數美好姻緣卻未能自救，在現實與理想的愛情抉擇間舉棋不定，在條件優越、富有成熟的新歡Harry（貝哲羅柏斯卡 飾）

和貧窮但真摯的前男友John（基斯伊雲斯 飾）之間選擇。

Lucy協助客人尋找愛侶過程中，屢屢宣稱愛情本質接近利益結合和交易，然而當自己陷入兩難時，她才真正體會到金錢與物質給予的安全感與愛情間的微妙落差，全片剖析現實主義與理想主義在親密關係中的碰撞。

3.《山忌 黃衣小飛俠》

由香港演員袁澧林以及台灣藝人劉以豪、曹佑寧等人主演的台灣靈異驚慄電影《山忌 黃衣小飛俠》，改編自台灣三大恐怖傳說之一、一個流傳近50年的山林靈異傳說「黃衣小飛俠」。劇情講述大學登山社同學嘉銘（劉以豪 飾）、玉欣（袁澧林 飾）與安偉（曹佑寧 飾）在一次登山途中意外迷失方向，在密林中陷入詭異迴圈，而在濃霧裏出現的黃衣身影，之後發生連串恐怖怪事。

台灣在10年內先後將「台灣三大恐怖都市傳說」拍攝成電影，其中還有「紅衣小女孩」和《人面魚：紅衣小女孩外傳》，《山忌 黃衣小飛俠》改編的傳說「玉山小飛俠」則原來與紅衣小女孩一樣來自「魔神仔」傳說。

4.《毛家》

《毛俠》導演區焯文執導、歷時四年製作的紀錄片《毛家》，記錄香港民間團體「毛守救援」如何不計付出，四出拯救流浪動物的過程。電影真實呈現四十多隻流浪狗的命運起伏——從受傷、治療、暫托到等待領養，當中只有四隻最終能成功入屋。作品赤裸揭示流浪動物的殘酷現況，也展現義工「救得一隻得一隻」的堅毅信念，愛動物的人士，或者寵物家長，勿錯過。

本周上映的部分電影：

《錢財心愛物》

《毛家》

《惡意》

《山忌黃衣小飛俠》

《調教我的喪屍女兒》

《無名指》（8月22日上映）

《伊人製造》（8月23日上映）

此外，上星期上映《鬼滅之刃無限城篇》再度刺激大量觀眾入場看戲，電影院紛紛推出優惠，買飛前可以參考：

1.百老匯：

會員購買正價戲票8折優惠、使用積分買正價戲票有「買1送1」，周一晚9點場需30積分、百老匯電影中心及MOViE MOViE戲院需60積分、除了PALACE ifc的其他院線戲院需70積分。 詳情參閱戲院網頁或向職員查詢。

2.英皇戲院：

英皇戲院的會員計劃，買正價戲票85折，網上訂票手續費全免。另外，戲院即將推出新會員計劃，則暫停接受VIP會員入會及續會，詳情參閱戲院網頁或向職員查詢。

3.美國運通卡

美國運通卡Centurion、白金卡、白金信用卡及Charter卡會員逢星期五享3D、2D及IMAX電影戲票「買1送1」優惠，其他日子購買3D、2D及IMAX戲票可享8折優惠；4DX正價電影戲票，可享9折優惠，詳情參閱戲院網頁或向職員查詢。

4.滙豐Visa Signature卡

信用卡客戶透過流動電話或感應式付款，購買逢星期一至四正價2D戲票或細爆谷，享買1送1優惠，購買正價3D戲票享9折優惠；在星期五至日則有正價2D戲票8折優惠。

5.中銀信用卡

中銀信用卡客戶在影藝戲院購買正價戲票及指定爆谷餐有85折優惠，不適用於星期一、二的場次、早場、IMAX場次不適用。星期五、六購買正價2D戲票有買1送1，每周名額250個。