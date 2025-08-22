  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

22/08/2025

西九巨大LULU豬亮相！首個大型輕氣球聖誕巡遊「Merry Balloon」，20個人氣IP角色維港現身

#香港好去處 #打卡 #Merry Balloon #週末好去處 #聖誕好去處2025 #大型輕氣球聖誕巡遊Merry Balloon #維港 #聖誕節2025
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: Merry Balloon

　　近日有網民發現，西九半空有巨大LULU豬快閃現身超級可愛，疑似為香港首個大型輕氣球巡遊「Merry Balloon」宣傳活動！據知，今個聖誕將迎來首個大規模「Merry Balloon」卡通輕氣球巡遊活動，屆時近20個深受大人小朋友喜愛的國際和本地人氣IP角色，將化身巨型輕氣球，於維港上空翱翔，為大家帶來前所未有的聖誕氣氛。

 

圖片來源︰i_am_jay_9797@Threads 提供

 

 

　　作為香港首個IP 聯乘盛事，屆時除了壓軸巡遊外，更有不同城市尋寶體驗，帶領市民與旅客穿梭香港各大特色景點，從繁華街頭到隱世角落發掘隱藏的樂趣，有如走進夢幻遊樂場一樣充滿驚喜。想知更多有關首個大型輕氣球巡遊「Merry Balloon」活動，記得留意etnet密切的報導！

 

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#香港好去處 #打卡 #Merry Balloon #週末好去處 #聖誕好去處2025 #大型輕氣球聖誕巡遊Merry Balloon #維港 #聖誕節2025
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk