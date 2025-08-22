  • 報價
22/08/2025

曼城新人質高，熱刺必失；紐卡素未上力，紅軍有計

#熱刺 #紐卡素 #英超 #利物浦 #新特蘭 #曼城 #列斯聯
  主教練

    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　英超首輪結束，大部分強隊歸位，也有升班馬如新特蘭和列斯聯成功爆冷；一場賽事雖未能判定生死，但足以窺見今季高低的端倪。

 

　　曼聯落敗，但整體表現明顯進步，尤其進攻上更直接、更有效率；無波入只因略欠運氣，加上前鋒把握力不夠好，所以紅魔今季表現肯定係比上季好，而且有力爭前四。

 

購入3個前鋒，紅魔今季進攻能力應該有保證；但問題是中場未見增兵，尤其作為屏障的防中，如果靠卡斯米路，到明年2-3月，爭前四還有難度。

 

　　進步是有，但只是踢了一場比賽，不足以判斷曼聯成敗；如果在轉會窗結束前未能再買人中堅和防中，紅魔要回復昔日霸氣，仍有難度。

 

　　反觀曼城復甦似乎比預期更早。首輪賽事的4個入波，分別由三個球員攻入，而且兩個是新加盟的球員，證明新人融入的速度比預期好。

 

　　不過曼城還有一大問題，就是輪換人數。按照哥迪奧拿近年的習慣，輪換替補的運用越來越保守，即時賽事多，但還是傾向只用15人左右的陣容，對球員體能考驗很大，所以現階段曼城只是反彈，不能說是已經重返巔峰。

 

　　至於車路士，就一如之前預測，還未找到一套合適的戰術，即使領隊馬列斯卡心中有一套踢法，但似乎球員仍未熟習，令場上表現有落差。

 

　　馬列斯卡的體系太過迂迴和複雜，車路士的球員大部分有天賦，但未兌現成為實力，世冠杯能夠奪冠，也得益於對手和賽程，所以回歸聯賽之後，車仔的表現不夠穩定，成績未必會好。

 

　　利物浦則是霸氣猶在，論牌面實力，仍是數一數二。

 

　　不過，即使贏波，但也掩蓋不了防線老化的弱點。雲迪克退化、干拿迪心不在焉（傳聞他不肯續約，待季尾完結，落班皇馬）。上周賽事，半場領先兩球竟被般尼茅夫攻入兩球，若不是進攻犀利，早已失分。

 

利物浦新兵集中在進攻線，穫斯和伊傑迪基的表現證明有買貴無買錯；加上輪換得宜，沙拿狀態仍然出色。如果真的最終成功羅致伊薩，火力將會冠絕英超。

 

　　面對中游球隊尚且失兩球，面對強隊，利物浦防線如不增兵，則難以全身而退了。

 

　　有法蘭首度在聯賽領軍的熱刺，則明顯展現出與過去兩季不一樣的踢法。

 

　　同樣的防線球員，法蘭讓熱刺的防守提升了不止一個層次，密集的企位，一級更進取的圍堵，令熱刺更夠更有效組織反擊，連帶進攻都有進步。

 

熱刺不但防守進步，連進攻也大有改善，包括李察利臣重新被激活，兩翼進攻更靈活，加上門將快開短傳反擊等，都令熱刺看上來更有活力。

 

　　熱刺在人腳上未必會有大調整的空間，在多隊都復甦的情況下，要挑戰前列恐怕有難度；不過，法蘭的球隊向來都是攔路虎，今季誰能爭冠，熱刺會是具份量的對手。

 

　　話說回來，和水晶宮傾艾斯過檔，傾了10天仍在拖拉，卒之給阿仙奴出手「截糊」。艾斯上季在水晶宮射入14球，包括在足總杯決賽一腳定江山，殺敗曼城，奪得球會多年沒有的錦標。

 

艾斯同時獲得阿仙奴和熱刺出價，最終作為槍手青訓的他，選擇回歸，為自己的愛隊效力。他在水晶宮上陣169場，攻入40球，平均4場有一個入波，效率不錯。

 

　　首輪賽事中，大部分賽事都非常合理，強隊應贏則贏，但真正的考驗，是多線作戰開始後，領隊的調動和輪換才真正左右大局。

 

本週焦點

 

　　曼城主場迎戰熱刺，首輪兩隊都未失1球擊敗對手，但今場估計其中一隊將要失分。

 

　　熱刺防守出色，但是否足以抵擋曼城？畢竟曼城的進攻套路更多，但也必然不會被曼城予取予攜。

 

　　而曼城防守在首輪未受考驗，今場要應付熱刺的反擊，如果仍是主攻，恐怕有失波危機。

 

　　今場有主場優勢的曼城應該看高一線，但入波未必會多，估計只會一球上落，甚至會被熱刺破門。

 

賴達斯首場賽事一鳴驚人，策動第一球、攻入第二球、助攻第三球、組織第四球，幾乎一手包辦4個入球；他有根度簡的影子，攻守兼備，最重要是頭腦清晰，是哥帥最喜愛的球員種類。

 

　　另一場紐卡素主場對利物浦，主隊恐怕會連續第二場失分。

 

　　利物浦功力強勁，加上氣勢好，無懼作客，尤其紐卡素防線球員轉身速度不算快，有機會被利物浦突擊成功。

 

　　紐卡素或會選擇與利物浦對攻，但中場質素不及利物浦，主隊有望入波，但未必有機會贏波，打和估計已經是最理想的結局。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

