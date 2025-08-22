貪高息，最終得不償失？

上日的文章簡單交代過派息基金的源起，以及和買股票收息的比較。簡單來說，買個別股票收息的風險會比買派息基金為高，因為股票不保證每年都派息，派多少也是由董事會決定，而且，不保證每年都增加派息。

而基金則是一籃子的股票或債券，好處就是，即使當中一兩隻股票減少派息，甚至不派息，又或一兩隻債券不付息，甚至違約，對整個基金的影響也不至太大（當然，派息基金的派息也不是保證的，派息同樣可增可減）。

香港正步向退休潮，市場對於能夠提供穩定收益的投資工具，需求愈來愈大，我認為，派息基金可以是收息股以外的另一個選擇，值得大家去了解。

現時市場上的派息基金，有些是純股票的基金，即是基金持有的全都是股票，基金經理以股息收益來派給單位持有人；另一些是純債券的基金，即是基金持有的全是債券，基金經理以債息收入來派給單位持有人；還有一些就是股債混合的派息基金。

我在本欄推介過的安聯收益及增長基金和富蘭克林入息基金，都屬於股債混合基金，而且，當中的債券還包括可換股債券。基金經理會集合債息和股息收入，來分派給基金單位持有人。當然，賺了價的收益，也可以用來派息，這就要看基金經理的功力了。

不過，派息基金和收息股有一個操作上的分別，那就是，派息基金一般都是月月派息的，似乎更適合退休人士的需要。股票方面，一般都是半年派一次息，個別股票才會派季度息，但暫時仍沒有月月派息的股票。

當然，實際上，每年只派四次（季度息），或兩次（中期息加末期息），和每月派息的分別不算太大。如果從投資的角度，或許也有少許分別，那就是金錢時間值(Time Value Of Money)的分別，因為早一點收到錢的回報是好一點的。另外，月月收息的感覺當然也會較好。

如果從息率的角度去比較，現時市場上的派息基金，息率大致由4厘至10厘不等，這個範圍確實很闊。我知道，不少投資者都會傾向以息率高低去作為選擇派息基金的準則。

息率愈高的基金，風險自然也會愈高。(Envato)

我只可以說，這是人之常情，但實際上這是頗危險的。一般來說，息率超過5厘的投資，都已經有風險，更何況是接近10厘的息率呢？

當然，風險高也不等於不可以投資，只不過，我們在投資前，必須清楚風險背後的原因。如果大家明白了，也願意接受風險，問題也不太大。

客觀地分析，純股票基金的派息，息率一般都不會太高，平均都是4厘至5厘左右，小部分可能高至6厘，因為這些基金持有的股票，大多都是穩陣股，這些股票的息率不會太高。

市場上息率最高的派息基金，反而是債券基金，或股債混合的基金，例如我曾經推介過的安聯和富蘭克林的派息基金。

先說債券基金，一般來說，如果是投資政府債券或公營機構債券，又或者超大型企業債券的基金，息率也不會太高，可能只有4厘至5厘（其實，可能要加入少許企業債才派到4厘至5厘息）。用專業的說法，因為這些機構、國家或企業的信貸評級較高，不用以高息去吸引債券投資者。

相反，一些信貸評級較低，甚至未有信貸評級的公司，她們發行的債券，息率就特別高，一般會由6厘至10厘不等。市場上稱之為高息債，但有個更嚇人的說法，就是叫做「垃圾債券」。

但我必須指出，「垃圾債券」不是不可以投資的，因為這些公司的經營不一定很差，她們可能是始創公司，所以沒有評級，也可能曾經因為經營失誤，導致信貸評級遭下調，但現在財政上已經逐步改善。

我們作為普羅投資者，是沒有能力去發掘這些公司的，只能靠專業的基金經理。因此，個別債券基金是專門去發掘這類公司去投資，並包裝成高息債券基金。由於她們持有的債券本身是高息的，所以，基金也可以派一個頗吸引的利息，同樣可以是6厘至10厘不等。

不過，我可以告訴大家，市場上絕大部分超高息的債券類派息基金，收了利息之餘，基金價格是會下跌的。而且，基金價格跌了，基金也會減少派息，最終會變成「雙失」，真的是得不償失！（待續）