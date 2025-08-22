美食優惠︱大家樂KAGOME野菜有營鍋/日式壽喜燒鍋限時$58，會員送雪糕+火鍋電子餐券62折！

大家樂一人前火鍋再度登場！即日起至9月8日，首創全新KAGOME野菜有營鍋及人氣日式壽喜燒鍋期間限定試食價$58有交易，Club 100會員更可獲贈雪糕。指定日子及時段更參加即場抗氧化測試，完成檢測更可免費獲優惠券或禮品。食翻尋味？大家可考慮大家樂推出一系列e+電子餐券，低至$44的震撼價入手原價為$70的「和風の鍋」，折扣高達六二折！

KAGOME野菜有營鍋及日式壽喜燒鍋即日至9月8日試食價各$58，9月9日起零售價$70，大家要把握機會試食。凡惠顧「和風の鍋」可加配以下食品：美國穀飼肥牛（加配價 $26）、加拿大豚肉（加配價 $20）。Club 100 會員限定優惠，凡於8月25日至29日晚市惠顧任何「和風の鍋」即送雪糕一球，送完即止。

KAGOME野菜有營鍋試食價$58

全港首創的KAGOME野菜有營鍋，湯底以日本市場No.1的蔬果汁品牌KAGOME「野菜一日營」蔬菜汁製成，內含超過20種蔬菜，膳食纖維豐富，且無添加防腐劑、色素、糖和鹽，鮮甜滋味來自野菜本身，保證原汁原味之餘別有一番清新營養滋味。

KAGOME野菜有營鍋配蔬菜汁湯底．肥牛．白飯，其他配料包括魚蓉腐皮、魚片頭、金菇、鮮冬菇、京蔥、娃娃菜、粟米、南瓜片、白蘿蔔

即日至9 月8日試食價$58，9 月9日起零售價$70

再度登場的日式壽喜燒鍋以甘甜壽喜燒汁作湯底，濃郁醬汁與油潤豐盈的肥牛片搭配起來絕對帶來啖啖幸福滋味，配以鮮甜蔬菜、魚蓉腐皮、魚片頭、白蘿蔔等吸湯配料，每一口都惹味非常，大滿足！

日式壽喜燒鍋即日至9 月8日試食價$58，9 月9日起零售價$70

除此之外，即日起至9月21日期間之指定日子及時段，凡於指定大家樂分店惠顧KAGOME野菜有營鍋，即可憑收據免費體驗「KAGOME抗氧化測試」一次，檢測蔬菜攝取量是否足夠，12分為滿分，7分或以上屬正常水平。顧客完成測試後，可按蔬菜攝取量分數，獲得優惠券或獎品。

食翻尋味？大家可考慮大家樂推出一系列e+電子餐券，今個秋冬以至抵價錢暢享各式火鍋，低至$44的震撼價入手原價為$70的「和風の鍋」，折扣高達六二折！

網址：http://www.cafedecoralfastfood.com/