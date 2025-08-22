中秋月餅2025｜香港嘉里酒店：黑刺榴槤冰皮月餅、首推法式焦糖冰皮椰子月餅DIY套裝，9月11日前購買可享75折早鳥優惠

香港嘉里酒店今年共推出6款中秋月餅禮盒，除了廣受歡迎的紅糖雙黃白蓮蓉月餅及紅糖迷你流心奶黄月餅，還有新推出的黑刺榴槤冰皮月餅，以及玩味十足的法式焦糖冰皮椰子月餅DIY套裝等。由即日起至9月11日，於香格里拉精品店購買更可享高達75折早鳥優惠！

香格里拉集團今年推出可轉化為精緻燈籠的收藏級禮盒，設計以「皓月中秋」為主題，飄逸雲紋向四周延伸，托起祥雲繞月，輕啟禮盒宛如展開山水畫卷，朦朧綠意間盡顯東方美學神韻。

香格里拉甄選經典月餅 $788

包括：

• 雙黃白蓮蓉月餅（一件裝）

• 玫瑰五十年陳皮豆沙玫瑰月餅（三件裝）

• 桂花草莓豆沙月餅 （兩件裝）

• 流心奶皇月餅（兩件裝）

紅糖中菜行政總廚余偉經師傅及團隊特別設計全新包裝的傳統月餅，保留經典風味之餘，更添現代巧思。廣受歡迎的紅糖雙黃白蓮蓉月餅，用上特級蓮子蓉，細膩綿滑，包裹頂級鹹蛋黃，清甜與鹹香完美交融；紅糖迷你流心奶黄月餅，酥脆牛油餅皮內藏濃郁流心奶黃，每一口皆充滿蛋香誘惑。禮盒設計更是別出心裁，可展開成小巧桌台，成為親友共享月餅的溫馨場景，兼具環保與紀念價值，讓傳統習俗代代相傳。

紅糖雙黃白蓮蓉月餅 $468/四件裝

紅糖迷你流心奶黄月餅 $398/八件裝

紅糖雙黃白蓮蓉月餅（單件裝）$60

嘉里酒店推出創新的月餅口味及包裝，為中秋增添趣味，適合新世代及心境年輕的賓客們。首推法式焦糖冰皮椰子月餅DIY套裝，把經典冰皮月餅全新演繹成DIY甜品；大膽鮮明的包裝盒，附上簡易製作指南，賓客可於家中親手炙燒焦糖面層，體驗外脆內滑的雙重口感，玩味十足。榴槤愛好者絕對不能錯過黑刺榴槤冰皮月餅，由馬來西亞直送，柔軟的冰皮包裹著滿滿黑刺果肉，齒頰留香，濃郁滋味令人難忘。

黑刺榴槤冰皮月餅 $520/六件裝

由即日起至9月11日，於香格里拉精品店購買更可享高達75折早鳥優惠！

香港嘉里酒店中秋月餅禮盒

香格里拉精品店：https://bit.ly/KHHKMAF