25/08/2025

楊尊志廚功吃出驚喜

  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 相片由作者提供

　　近兩年，在任何場合都有人問我肥碌三個問題：（一）不停有網頁用你個真樣話介紹必賺高息股，係咪真㗎？（答：用下腦都知此乃「提子」，百分百騙局！）；（二）你日日係咁食，點解仍未有糖尿病、心臟病及超級大肚腩？（答：我大食是假象，其實早午餐輕食，晚上也只樣樣菜式試而永不盡食，故特別多打包！）；（三）最近又有乜新架步試過正㗎？（當然有！聽住⋯⋯）。

 

人人以為我日日狂食，其實早餐大半包返家做午餐。

 

　　本欄叫《肥碌大食遊》，點解寫極冇斷纜？因香港乃美食之都，你咪只睇執笠新聞而以為飲食業經已瓜直，其實，新舖也如雨後春筍。現實情況，你好，就企得住；唔好，如今市道，當然冇得搏懵符碌啦。

 

飲食業雞死雞鳴，好的，一定掂，本欄介紹過開業幾個月的志成小館，又掂咗喇！

 

志成小館相當「摯誠」

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/eatandplay/foodieluketsang/95385

 

　　上周，老友「債券先生」李永權又介紹一間非常正、開業未夠一年的新店，名「弘文館」。

 

　　此處走高級路線，由裝修到服務，再到收費，皆鎖定高卡士。點解？因此乃岳少旗下食肆也。岳少即林建岳，富豪界中著名嘴尖，故一出手就要向米芝蓮級數進發。

 

岳少的「弘文館」，設計高級優雅，當然不會賣平嘢或抵食街坊菜。

 

　　老老實實，自己知自己事，唔多敢幫襯，大佬，又唔係中咗六合彩，點豪得起呀？但權爺話：「肥碌，又唔係咁攞命啫，此處揸Fit人係我中學師弟，好多嘢可以有彈性，起碼開瓶費就有機會免啦，我哋餐餐五六支紅酒，佢哋應該識做嘅。」

 

　　好，去咪去，使死乎。預咗千鬆啲一個頭夠喇啩？

 

　　踏入已被氣氛攝住，設計師果然高手，古典文藝氣息濃得來又有現代感。

 

　　正副經理名賴銘權（ Frankie ）及王余 （ Yoyo ），又係，打得岳少工，質素必定有番咁上下。大廚來自江蘇省的泰州，名楊尊志，岳少出手拉佢來港，當然殿堂級。

 

　　果然，當晚五個頭盤、一個湯羹、五個主菜、一個炒飯、兩個點心到最後甜品，九成屬頂級之作，不少真真大開「味界」，乜得可以咁正㗎！

 

菜單豐富，飽到碌地。

 

　　頭盤之中最正芥味繡球菌，聞所未聞食所未食，白白的一片片捲出繡球花，恍似藝術品，點捨得食呀？大家打卡後始終都要起筷，內裡混了Wasabi，清爽開胃，正。

 

頭盆芥味繡球菌，聞所未聞，清爽。

 

　　淮揚清燉獅子頭，每一粒皆用肥瘦肉比例四對六搓出，輕輕一咬，滑而不覺膩。湯底是老雞燉火腿後全隔渣，非常清澈，每一個細節都見心思。

 

　　白汁燒鮰魚，第一次食，此魚乃長江野生之寶，肉質肥滑冇骨，皮則厚而彈牙，極品，邊個話只得海魚最好食？

 

鮰魚為長江之寶，皮膠肉嫩冇骨，極品河鮮。

 

　　我哋班為食鬼，個個尖嘴荗，挑挑剔剔，絕少見到位位清碗清碟汁都撈埋景象。當晚罕有地遇上一道宮廷稻草紥肉，每人配以一大匙東北五常米，哇哇，真係好食到攞大命！

 

宮廷稻草紥肉配頂級五常米，人人汁都舐清光！

 

特色楊州炒飯，三種米混成，煙靱彈牙不油膩，高章之作！

 

　　紙短情長，都要講講個食所未食的甜品 ——桂花鮮蓮子，食家楊醫生形容——大開眼界。蓮子固然好味，但混入一粒粒煙煙韌韌的神秘物體，撞出美妙化學作用，一問，原來是去了殼的白粟米，果真神來之筆，廚功夠晒刁鑽！

 

高貴的糖桂花蓮子守尾門，完全冇得輸！

 

「為食敢死隊」人人滿意，即向大廚楊尊志致敬！

 

弘文館

地址：銅鑼灣駱克道463號銅鑼灣廣場二期10樓

電話：5686 0622

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk