  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

25/08/2025

李嘉誠新書《光中回首》贈予有緣人，記錄建慈山寺的歷程，與兒子生活中的佛學故事

#影視娛樂 #光中回首 #慈山寺 #自傳 #李嘉誠 #娛樂新聞 #香港首富 #富豪
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　香港首富李嘉誠近日推出新書《光中回首》，書中有九個章節，記錄興建慈山寺的點滴、對佛學的看法以及自身的經歷。書本有兩款封面：一款是直向動態，另一款是橫向動態。《光中回首》新書不設公開發售，只贈予有緣人。

 

Read more：李嘉誠與長男孫李長禧如「餅印」，未成年創業搞綠色永續生意

 

　　李嘉誠近日出了新書《光中回首》，記錄了興建慈山寺由買地、興建以及營運的心路歷程與自己的體會，當中有很多關於慈山寺的故事，同時亦透露了李嘉誠對世界觀的看法。

 

  

　　慈山寺有別於其他寺廟，寺廟內是不燒香的，並推崇「以水供佛」，原來這也是出於李嘉誠的意思，他認為大量燒香對環境和空氣構成影響，對於附近居民和動物影響至深，李嘉誠體現了人與環保和諧共存，「選擇以不擾人、自擾的態度，與自然和諧共生。」

 

（慈山寺Facebook照片）

 

 

　　而位於慈山寺的巨大觀音像，左手拿著甘露瓶，右手則持摩尼珠而並非楊柳枝，這個是他跟兒子李澤楷的一段往事。當李澤楷還小的時候，兩父子飯後眾人望到天空上閃著一個綠色光球，兒子問爸爸：「我哋係唔係見鬼？」此時，李嘉誠回答：「心正不怕鬼。」這是來自《指月錄》，佛陀與五方天王之間的對話，佛陀手持摩尼珠，五方天王卻看不到，意思是「真正的財富，包括智慧和同理心，其實是虛而不實。」李嘉誠從而得到啟發，所以慈山寺內的觀音像呈現這個狀態。

 

（慈山寺Facebook照片）

 

（慈山寺Facebook照片）

 

　　此外，《光中回首》講述了慈山寺興建至今的歷程，以及記錄了李嘉誠興建慈山寺的初心。慈山寺一向免費提供給善信及有興趣入內人士參觀，以實際行動幫助生命中遇到困苦的人，在寧靜的環境下有所領悟。書中還記錄了李嘉誠曾因一則產後抑鬱母親輕生的新聞剪報，啟發促成慈山寺佛法心靈輔導中心。同時李嘉誠建議移除功德箱，不想讓入內參觀的信眾帶來捐款的無形壓力。

 

　　李嘉誠對於慈山寺出心出力，亦會不時到訪，有指慈山寺的後花園有防彈屋，他不時會留宿多天靜修。同時，間中在慈山寺舉行法會當天，他會親臨現場親切地跟一眾義工打招呼和合照。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#影視娛樂 #光中回首 #慈山寺 #自傳 #李嘉誠 #娛樂新聞 #香港首富 #富豪
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8...

25/08/2025 17:13

貨幣攻略

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk