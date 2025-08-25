  • 報價
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

25/08/2025

釣魚騙案｜假冒foodpanda/ Keeta外賣平台短訊！按假客服指示「取消訂單」 受害人損失逾7萬港元！

Text: Katty Wu

　　大家最近有沒有收到很多來歷不明的SMS短訊？騙徙早前扮完超市、藥房、水務署、運輸署之後，最近更扮外賣平台，有受害人損失超過7萬港元！不少香港人經常使用外賣平台，一下唔留神，很容易誤中騙徙圈套，大家一定要提高警覺！

 

　　近日一名受害人收到假冒foodpanda的釣魚短訊，內容是「您的訂單已確認，扣款xxx元」，並附有一個可疑電話號碼。因為受害人當時剛完成訂餐，所以察覺扣款金額與實際消費不符，於是主動聯絡釣魚短訊內的電話號碼。

 

　　電話由一名「假冒平台客服」的騙徒接聽，訛稱受害人訂了為期一年的訂餐計劃，每月將自動扣款數百元。受害人誤以為自己在官方平台訂餐時按錯，所以向騙徒要求取消該方案，騙徒隨即以協助「取消訂單」為藉口，指示受害人透過「支付寶香港」轉賬至3個指定的支付寶帳戶。受害人在騙徒步步引導下，全程依從指示操作，直到受害人收到第一個轉賬訊息時才如夢初醒，最終損失逾7萬港元！

 

　　另外，亦有受害人收到假冒Keeta的釣魚短訊，騙徙同樣使用類似的手法，最終受害人損失逾4千港元。

 

記者家人最近曾收到暱稱為「Fu Panda」的釣魚短訊，雖然連名字都串錯，很明顯是假account，但如果不太懂英文的話，就很容易會中招，建議叮囑家中長輩提高警覺！

 

　　過去一星期，警方共接獲超過40宗釣魚騙案，騙款逾300萬港元！警方提醒市民，手機「短訊收件箱」內或存有舊記錄，相同暱稱的短訊會被自動放入同一短訊收件箱內。當騙徒冒名發出各種釣魚短訊時，真假短訊就會放在一起！

 

再次提醒大家：

● 切勿隨意回撥來歷不明短訊內的電話號碼

● 當收到任何短訊都應提高警惕，切勿開啟或點擊來歷不明電郵或訊息內的超連結

● 定期將「短訊收件箱」內存舊記錄清除

● 在任何情況下，不要向身分未經核實的短訊發送人披露任何個人或敏感資料

● 如有懷疑，應透過官方渠道查證

● 可使用守網者網站使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險 

 

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

