譚仔App限時$45升級增肌套餐：Double去皮雞扒、雞扒牛肉清湯配蒟蒻麵＋天然果昔

做Gym的朋友最重要每餐有豐富蛋白質及低碳水攝取量，即日至9月7日去譚仔食都有升級增肌套餐新選擇！譚仔APP推出套餐限時優惠價，「啖啖肉雞扒牛肉清湯蒟蒻麵配低糖綠茶」及「Double啖啖肉雞扒清湯蒟蒻麵 配低糖綠茶」只需$45！譚仔更推出兩杯天然果昔，注重健康的朋友有無興趣一試？

全新「Gym Gym餐」由以往的譚仔雞肉升級至「去皮」啖啖肉雞扒，配搭不同食材、低卡蒟蒻麵及清湯湯底。三款升級套餐包括：「啖啖肉雞扒牛肉清湯蒟蒻麵」、「啖啖肉雞扒脆肉鯇清湯蒟蒻麵」及「Double啖啖肉雞扒清湯蒟蒻麵」，口味清淡為主健康有營，三款套餐均附送低糖綠茶。所有套餐預設為清湯湯底，亦可加錢轉配其他湯底，加辣另收$1。套餐可免費轉配米線/ 寛麵/ 菜底。全線譚仔分店均有供應，方便顧客隨時隨地享用健康餐點。

Double啖啖肉雞扒清湯蒟蒻麵 配 低糖綠茶$49

譚仔APP限時優惠價: $45 (優惠期由即日起至9月7日)

啖啖肉雞扒牛肉清湯蒟蒻麵 配 低糖綠茶售價：$49（圖為鮮番茄湯底，需+$2轉配）

譚仔APP限時優惠價: $45 (優惠期由即日起至9月7日)

啖啖肉雞扒脆肉鯇清湯蒟蒻麵 配 低糖綠茶售價：$54

譚仔APP限時優惠價: $50 (優惠期由即日起至9月7日)

留意，套餐包括指定飲品一杯，可選低糖綠茶/ 熱飲品/ 罐裝汽水，亦可+$2轉配無糖凍檸茶/ 無糖凍檸水/ 凍飲/ 豆漿 或+$3轉配珍寶飲品。套餐可免費轉配米線/ 寬麵/ 菜底，蒟蒻麵、米線、寬麵及菜底不設加底或減少份量。

全新果昔系列

譚仔夥拍由香港科技大學及香港科學園孵化培育的本地食品科技企業—FOOD WITH BENEFITS，推出兩款全新特飲「莓果動力果昔」及「翡翠活力果昔」。兩款果昔均透過太空食品技術Freeze-drying (冷凍乾燥)，將新鮮蔬果的天然維他命和礦物質鎖住，保存精華營養，無添加糖亦飽含蔬果清甜。

「莓果動力果昔」以蘋果、香蕉、藍莓、草莓製成

清甜帶果香；「翡翠活力果昔」則以蘋果、香蕉、菠菜、南瓜為原料，味道自然甘甜

莓果動力果昔、翡翠活力果昔單點價$28；加配價$25

果昔選用新鮮過剩蔬果，再搭配大學研發配方，以太空食品技術Freeze-drying (冷凍乾燥)技術製成，不但減少食物浪費，同時能有效保留蔬果精華營養。果昔採用100%天然原料及純素配方（不含動物成分）、無麩質、零防腐劑及無添加糖，每杯果昔約提供1-2份都市人每日所需營養，不但含有豐富膳食纖維及維他命，更能促進腸道蠕動同時增強免疫力，是都市人理想的健康飲品選擇。