聖雅各福群會電器贈長者計劃：$300捐款助獨居長者獲贈風扇，捐助計劃詳情

受極端天氣影響，氣溫愈來愈酷熱，我們會習慣開冷氣消暑，但幸福非必然，不少無依長者家中欠缺正常操作的風扇，部分更已生鏽或有裂痕構成家居危險。再者，長者對溫度變化的反應較慢，是容易中暑的高危群組之一。聖雅各福群會長者家居安全綜合服務下的電器贈長者計劃，按季節為獨居或雙老長者提供需要的電器，只需捐款$300即可為有經濟困難的獨居長者改善家居環境。

助無依長者購適切家電

聖雅各福群會長者家居安全綜合服務下的電器贈長者計劃，推行踏入第16年，計劃主要協助更換全新基本家居電器，服務對象為60歲或以上、經濟條件有限（如領取綜援之人士）、缺乏親屬或家人照顧支援的獨居或雙老長者，透過本地社福機構或醫療機構的註冊社工或醫護人員，經資格審核及轉介服務，不接受自行申請。

透過上門探訪，服務團隊發現部分長者家中的風扇，部分已生鏽或有裂痕，亦有長者的風扇按鈕已損壞，存在安全隱患。

有機構去年發表香港貧窮狀況報告，指本港65歲或以上的貧窮長者人數超過58萬，較2019年急增42.9%，其中26萬是「獨老」和「雙老」住戶。近年電器贈長者計劃每年平均接獲逾千宗申請，以夏天為例，由於開冷氣增加電費負擔，對日常開支構成壓力，故長者對耗電量較低的風扇需求較大，每年平均送出近300部。

此外，網購日趨便利，部分長者容易購買不符合機電工程署規格的電器（例如採用兩腳插頭），存在安全隱患。

透過上門探訪，服務團隊發現部分長者會從不同途徑獲得或低價購入二手風扇，部分已生鏽或有裂痕，亦有長者的風扇按鈕已損壞，或是風扇外蓋鬆脫，只靠綁上繩子固定，甚至只剩下扇葉。然而不少長者因節儉心態遲遲捨不得更換。

部分長者家中風扇早已生鏽

獨居伯伯喜獲新風扇度炎夏

服務團隊今年曾接觸一位居住於寮屋區的伯伯，因腳腫而行動緩慢，外出時需使用拐杖。他家中使用多年的風扇損壞後，因經濟困難而沒有再購入。面對炎熱天氣加上寮屋少窗且翳焗，盡量打開門窗亦通風不良；即使到戶外地方乘涼，惟行動能力有限，有時會因腳痛要留在家中。可是天氣太熱，他有時在家會感到頭暈或疲倦。經社工轉介，他於今年七月底透過電器贈長者計劃獲得一部16吋座地風扇。伯伯形容，新風扇風力強，且送風範圍廣，大大改善悶熱難耐的家居環境。

目前義工隊約有100人，67歲的何炳基（David）是其中一員，協助上門為長者送贈及安裝新風扇。

由義工組成的家居安全檢視隊，為長者送電器的同時，也會順道檢查長者家中電器。

由義工組成的家居安全檢視隊如發現部分家居常出現過度使用分插或拖板情況，會提醒長者避免同時使用高電量電器（例如製冷或製熱電器），協助整理家中雜亂電線，在節日前夕也會為長者送上包括日常生活用品及食物的節日福袋。

去年「送涼行動2024」支援全港貧困獨居及雙老長者家庭更換/添置全新風扇，讓長者能安坐家中感受社區人士送上一點點涼意。（聖雅各福群會 長者家居安全綜合服務 fb）

（圖片來源︰聖雅各福群會 長者家居安全綜合服務 fb）

