從坤卦看特普會後的俄烏局勢

2025年美俄峰會於8月15日舉行，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在美國阿拉斯加州會面。雙方主要就俄烏戰爭尋求長期和平解決方案，討論的主要議題是俄烏戰爭，而特朗普則希望結束這場戰爭。

普京自2015年出席在紐約舉行的第70屆聯合國大會後首次訪美，也是自2007年在緬因州與美國前總統布殊會面以來，美俄兩國總統首次在美國會面。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，美俄關係急劇惡化，美國與其歐洲盟友對俄羅斯實施大規模制裁，並向烏克蘭提供軍事及經濟援助，美俄雙邊互信幾近破裂。但2025年1月，當特朗普在其第二任期就職總統後，曾明確表示將以「結束戰爭」為主要外交目標之一，並推動與俄羅斯直接談判。當年2月，特朗普與普京在沙特阿拉伯會晤，但未能達成具體停火協議，所以這次的高峰會議，歐洲多國及烏克蘭都寄予厚望。

這次在阿拉斯加舉行的美俄高峰會，主要議題是就俄烏戰爭尋求長期和平解決方案。(AP)

這次會談選定阿拉斯加州為會晤地點，因該州有其特殊的歷史背景──美國於1867年自俄羅斯購得阿拉斯加，因而該州被視為兩國歷史關聯的象徵性場所。不過由於會談在缺乏烏克蘭參與的情況下進行，協商的合法性與有效性都成疑問。

今次的特普會面不是一對一，而是三對三，美國方面加入國務卿魯比奧和特使威特科夫，俄羅斯則加入外交政策助理烏沙科夫和外交部長拉夫羅夫。不過在約3小時的閉門會議，雙方並未達成停火協議，而俄烏戰事仍在持續。雖然雙方在會後的記者會上吹噓會談「非常具有建設性」，但實質上是象徵性意義大於一切。而記者會結束前，普京突然用英文提議下次會談在莫斯科舉行，而特朗普不懂回應，這在麻將術語來說是「蝕章」，因為地點在莫斯科，俄羅斯便佔了主場之利。

經過3小時三對三會談，雙方未能就俄烏戰爭達成停火協議。(AP)

也不妨卜一卦看看特普會後俄烏局勢的後續發展。以特朗普的英文姓氏TRUMP為上卦，A為1劃、Z為26劃計，得出TRUMP是88劃，卦以八除，無餘數，對應先天八卦是坤卦，即上卦為坤；再看普京的姓氏PUTIN，算出是80劃，卦以八除無餘數，也是得出坤卦，即下卦也是坤，全卦是六爻計的坤卦。坤卦的特點是柔弱，可見這次會談是無力終止俄烏戰爭，至於俄烏局勢的後續發展，可參考坤卦的變爻。

坤卦

如今上卦坤的劃數是88，下卦坤的劃數是80，兩數相加，88+80=168，爻以六除，168÷6=28，無餘數，因此是上六爻變。坤卦上六爻辭曰：「龍戰於野，其血玄黃」，意思是坤不甘順服，要化坤為乾，而乾為龍，是故「龍戰於野」，結果是「其血玄黃」，因為乾為天，天的顏色是玄，即青黑色；坤為地，地的顏色是黃色，所以「其血玄黃」意味著俄烏雙方會是兩敗俱傷。

現時俄羅斯最覬覦烏克蘭東部的頓巴斯，因該處有400公噸的煤炭儲存量。但美俄峰會後，歐盟各國表現前所未有的團結，特別是德國總理梅爾茨，表現最為憤激，聲言烏克蘭是寸土不讓。但以歐洲各國疲弱的經濟，能幫助多少？4000萬烏克蘭人會否「肉在砧板上」？