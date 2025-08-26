過去4年，我在網上開了多次準備或已退休者理財訓練班，畢業的學生已400多，希望每位在處理財務方面功力大進，這樣，退休時就有機會達至財務自由了。

理財，並不等於投資，反而，大部分時間是不投資（物業、股票、外幣、期貨⋯⋯）！因用真金白銀投資前，若沒有深入研究目標產品的武功（例如拆解一間上市公司的價值）的話，十之八九結果會蝕本收場。

要達至財務自由，首要懂得理財，而理財，並不一定是投資，更不是胡亂買股票！

理財是一門技巧、一個價值觀及一種心態。

每屆畢業晚宴上，我必再三強調：（一）金融世界的生態（騙子如麻，盜匪如毛）；（二）買股票之前，有十關要認真思考，過到八關才可好買；（三）股市基本是一個提供給心術不正敗類的行騙遊戲；（四）個個都想從股票市場賺取金錢，但大部分人最終會失敗；（五）退休者理財的基本原則，是確保人生安穩地行向終點。

成功理財，也由懂得防騙開始。（作者提供圖片）

最後，小弟必再三忠告——人生中，金錢只應是個中等層次的追求目標，安穩已夠。之外，應為自己尋找更高的存在意義，包括對社會及身邊人的價值，必須長期關注對家人及知己的感情培植。還有，生命應該是個不停自我增值的旅程。切記切記，不要迷失在金錢之中。

金錢，絕對不應是你人生的一切，更不應是你追求的最高目標。（作者提供圖片）

剛剛睇完一套電影——宋席琳(Celine Sung)的《錢財心愛物(Materialists)》，正正是隱晦地講出人生心底裏的追求是甚麼。

資本主義社會，理所當然，一切強調金錢價值及物質物欲，事實上，也有不少人以金錢來衡量一切。

不過，心智健康的人，去到最最最心底的追求，午夜夢迴，當會再三問自己，究竟最終渴望得到的是甚麼？人生的優次排序又是甚麼？

人人都知不能有情飲水飽，但這只是一個極端的講法。正常人，有手有腳，加上基本的專業精神，怎可能無工作無收入？兩個有情人，兩份收入，一定可負擔合理水平生活。

有了這份底氣與自信，你就可以有自己的選擇，娶/嫁金錢或是真愛？

純建築在金錢的嫁或娶，後果如何？悲劇觸目皆是！(Envato)

從來無法幻想自己會娶一個不喜歡、沒愛情的富家女，你怎可對著一個無愛的人一生一世？一個月都唔掂！

更何況，我輩男人的價值觀念（可能過時），餓死都唔會靠女人養，即唔會「食軟飯」。

《錢財心愛物》描述一位成功的婚姻顧問，有自主能力、有美貌、有智慧，典型中產都市女性，天天撮合背景不同的男女，但自己又如何？

這套電影可助你反思很多人生價值觀（作者提供圖片）

做顧問時口若懸河替客人分析主觀客觀環境，大家如何配合以達至最理想婚姻，但卻「賣花姑娘插竹葉」，自己迷失在兩個男人之中：一個有品味、有財富，愛佢；另一個有才華、無財富，基本仍在搵朝唔得晚，也深深愛佢。

電影如此鋪排，又是女性編劇及導演，大家相信都會知道結局，只不過會先問一句，請問在內心深處，女主角真正愛哪一位呢？

其實，此片應叫《錢財心「外」物》，因大家都是人，最終，也是你心底渴望的，正是講心而非講金！