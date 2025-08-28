  • 報價
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

28/08/2025

驅鬼還是攪鬼？「田宅官」有異色、眼神空洞靈體跟身？破解玄學老千騙財技倆

#玄學 #騙案 #面相 #田宅官
  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　媒體不時流傳玄學老千騙財的新聞，條「橋」又離奇地舊，不過又有人受。

 

　　這些事件，往往儀式感十足，先由助手吹噓一番，然後有各式奇怪道具及儀式，最後埋門一腳，老千就說你有靈體跟身、必須斥鉅資超渡，而且好像買冰鮮雞一般、逐隻計！有些媒體，為了吸睛，全力配合吹捧，把沒有的事以編劇手法說成真的一樣，還捕風捉影地拍攝一番，製造氣氛詭異的場景，說好鬼的故事。

 

　　天下老千所用的「鬼橋」，主要有二：就如美國股神畢菲特透露的股巿致勝要訣，即善用貪婪和恐懼。玄學老千也深諳此中妙用，說可以用甚麼「五鬼運財」的方法為你增財；或說你有冤親債主纏身、必須「滅甩」。

 

　　受害者都是普通巿民，有時不發達無所謂，但聽說有鬼跟身，就會毛骨悚然。

 

　　針對這些可能的Scams，我們要清醒地考慮：這「靈媒」是否真看到靈體、還是自己老作？

 

　　我們千萬不要盲目相信來說有鬼的人。是否真有奇事，其實可以從幾方面分析：

 

一、有些先人因留戀世間、或太記掛親人，死後沒有去投胎，只跟住自己愛的人，就這樣困在一個不屬於他們的空間。在這情況下被跟的人都會感覺到，而且自己臉上會有一層青青藍藍暗暗的霧氣，特別會在面上「田宅官」浮現，「田宅官」是眉與眼之間的部位，即女士塗眼蓋膏的地方。「田宅官」陰暗青藍，家宅就肯定有問題，多與靈體有關。而且如果真有先人跟身，靈媒應該可以描述這先人是甚麼模樣、是你的甚麼親人……等，總之應該提供一些可以驗證的線索。

 

二、若是三唔識七，不知在鬼月期間在那個鬼地方惹來的靈體，攪到鬼上身，那又有兩個特徵。

 

1.    除了「田宅官」有異色外，眼神會空空洞洞，看你時又像不是看著你，完全沒有焦點。

2.    非常「宅」，不想和人溝通見面，就算約好了，也常常找藉口爽約。

3.    總是失魂落魄，常常丟東西。

4.    間中會有另一把聲音借其口說話，音色語調都與「宿主」迥異。

 

　　若果完全沒有以上的蛛絲馬跡，純屬自認是「驅魔人」的一面之詞，尤其是叫價不菲的，就要特別警惕，因為涉及靈界的事情，往往是看願力、功力，而非財力！

 

　　（註：農曆七月亦稱鬼月，因為相傳陰間眾生可以在這時放假到陽間走走，而今年鬼門開啟的時間是由新曆8月22日晚上11時至9月21日晚上11時。） 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#玄學 #騙案 #面相 #田宅官
etnet.com.hk