特朗普用國家名義敲詐企業

特朗普二次上台之後，全面挑起關稅戰，搞得主要貿易夥伴包括一些戰略盟友坐臥不安。她們全都屢次派高官赴華盛頓談判，但依舊無法避開美國的關稅。與此同時，被特朗普用關稅打壓的還有一大批美國企業。很多中小企業依靠進口貨來維持生產，零售企業就更不用說了，因為美國人用的東西絕大部分是外國製造的，學生用的文具和各種運動服裝都是進口貨，因為美國早已不生產這些物品。現在大企業也很頭痛，因為在特朗普的「對等關稅」之外，特朗普還對不同種類的產品單獨設置關稅，比如銅質產品的稅率是50%，鋼鐵產品也是50%（僅英國產品得到豁免），鋁製品同樣是50%（英國產品為25%），而需求量最大的汽車零部件為25%（英國、加拿大、墨西哥三國基本上豁免）。

這種給不同國家的不同種類產品設定不同關稅標準的做法，令大企業的掌門人和採購部門無所適從。要盡量降低成本，就要隨時核查某一種產品從不同國家進口到美國的關稅變化，這令美國企業不得不額外付出時間和人力成本，而且難以做長遠規劃，不利於企業的穩定發展。更為人詬病的是特朗普的政策缺乏統一標準，當大企業的掌門人與白宮官員商討折中方案時，特朗普會親自介入，親自拍板，這也是歷史上絕無僅有的。如果大企業的領導人能讓特朗普高興，便有機會得到他的「寬大處理」。

特朗普打關稅戰，一大批美國企業亦受累。(AP)

最近引起廣泛關注的是三家「明星企業」，即製造手機和電腦的蘋果公司、生產先進芯片的英偉達和英特爾。這三家企業受到特朗普關稅政策的威脅，因為產品不同，所以各自的訴求也不相同，但都被特朗普抓住痛點。他們在白宮與政府官員和特朗普本人進行面對面溝通，似乎得到了一定程度的豁免，但其實是被特朗普利用政府的權力敲詐一番，最終以不同的形式幫助特朗普塑造強勢總統的形象，為他個人服務。

蘋果花錢買暫時平安

特朗普在競選時許諾選民，他上台後會把製造業拉回美國，讓美國重新成為製造業大國。他提出對芯片和半導體產品進口加徵100%的關稅，這對蘋果的營收構成威脅。美國市場上的蘋果產品，尤其是最暢銷的手機和手錶，全部都是在國外生產的，多年來一直在中國組裝。上一屆拜登政府時期，蘋果開始將部分組裝廠遷往印度，但大部分生產設施仍然留在中國，因為中國工人的技術水平比印度高一大截，中國產品的優良率遠超印度，所以蘋果還是無法從中國撤出。最近有媒體報道稱，位於河南鄭州的富士康代工廠正在緊鑼密鼓招工，以滿足量產蘋果新款手機iPhone 17的需要。

顯而易見，特朗普追求的目標難以實現，蘋果不可能把生產基地全搬回美國，不僅因為美國的人工成本太高，而且因為美國缺少大量成熟的技術工人和有經驗的質管檢測人員。其他跨國企業的實踐也證明，美國要重新啟動製造業，存在勞動力方面的瓶頸。台積電在美國亞利桑那州鳳凰城投入巨資興建的芯片工廠，也是因為缺少及格的技術工人而無法實現目標。

於是，蘋果的CEO庫克(Tim Cook)與政府官員談判時，只能用加大在美國投資來換取特朗普的「恩賜」，令蘋果產品在進入美國市場時免付高額關稅。本月初，庫克親自拜訪白宮，與特朗普和財長貝森特以及商務部長盧特尼克等人面對面商量可行方案，最終決定增加在美國的投資。據媒體報道，蘋果將在未來4年投資6000億美元，爭取盡快在美國生產蘋果產品；另外還有一個投資計劃涉及多家美國企業，包括用25億美元扶持著名玻璃製品生產商康寧公司(Corning)在肯塔基州生產蘋果手機面板和蘋果手錶顯示屏。為了讓特朗普高興，庫克還給特朗普帶來一樣禮物——獨一無二專門設計的裝飾玻璃擺設，可以放在辦公桌上，其底座為24K純金。庫克在白宮橢圓形辦公室拆開禮品盒，細心將擺件放在桌子上，搞得很有儀式感，特朗普站在旁邊笑逐顏開。

蘋果CEO庫克向特朗普送上獨一無二、底座為24K純金的玻璃擺設。(AFP)

這一幕讓世人看到特朗普對美國大企業的威迫與脅迫，可以推測，他在與外國官員談判時用的也是類似手段，與電影中見到的黑手黨幫派頭目十分接近。蘋果承諾巨額投資，外加送禮，暫時躲過一劫，這是因為特朗普公開宣布，如果企業大舉在美國投資，就可以得到關稅豁免。但庫克和蘋果的高管可能仍會擔心，某天特朗普心血來潮又提出別的要求，這可是誰也說不定的，以他的行事風格，甚麼事都可能發生。

英特爾被搶一成股權

曾經稱霸個人電腦芯片領域的英特爾同樣是高科技公司，但這家跨國企業遇到的麻煩與蘋果大不相同。英特爾的CEO陳立武(Lip-Bu Tan)被特朗普點名，稱他在英特爾任職存在利益衝突，因為他曾經投資中國的高科技初創企業，而其中有企業與中國軍方有聯繫，影響到美國的國家安全，遂要求他下台。陳立武在馬來西亞出生，在新加坡長大，父親是馬來西亞《南洋商報》的主筆陳慶年。陳立武後來到美國麻省理工學院留學，畢業後投身科技企業，積累經驗與財富，在美國、東南亞和中國大陸都有投資，聲譽卓著，被尊為「芯片創投之父」。今年3月，他被英特爾董事會任命為CEO，執掌這家跨國大企業。

美國投資界和科技界的業內人士普遍認為，陳立武很冤枉，因為他過往的投資都是在幫助有理想的創業人士邁出第一步，並無參與管理那些企業，這種施恩於人的天使投資者正是年輕創業者最需要的，因此特朗普純粹是藉國家安全之名，打壓陳立武和英特爾。

陳立武和英特爾高層急忙採取補救措施，最終決定由他本人親自前往白宮，與特朗普和多位部長見面。這一關鍵性會晤改變了局面，特朗普之後在社交媒體發文，盛讚陳立武的成長經歷非常了不起，同時表示日後還會和陳立武見面，請對方提供建議。

英特爾CEO陳立武被特朗普點名要求下台，因他曾投資與中國軍方有聯繫的企業。(AP)

特朗普迅速轉變立場，讓外人看得有點暈，究竟發生了甚麼事？陳立武作風低調，沒像庫克那樣給特朗普送禮還要讓媒體拍照，這更令外界感到好奇。很快，結果揭曉，特朗普宣布，政府沒有花一分錢，就取得了英特爾10%的股份。從常識來判斷，如果不花錢就得到股份，那只能是搶劫；但從特朗普的角度來看，這證明他非常聰明，足智多謀。這才是特朗普想要的效果。

事後才公開披露的細節是，按照美國《芯片法案》的規定，美國政府要向英特爾提供補貼，以促進美國芯片業的發展，這意味著英特爾會得到政府的大筆撥款，就像清潔能源企業得到美國政府補貼一樣。現在特朗普用這筆補貼換來英特爾的股份，改變了補貼的性質，攤薄了英特爾股東的權益，即是政府變相介入私人企業。

但這也不是第一次了。日本製鐵收購美國鋼鐵公司的兼併案一直被拜登政府拖延不批，但特朗普卻很快擺平了這一國際事件。他的方法是讓日本製鐵同意，美國政府擁有新公司的股票，雖然這股票不具有經濟價值，但可以否定公司董事會的決議，以確保美國的國家安全利益。實際上，這兩個案例都說明，特朗普想要的就是他在世人眼中的影響力，即他能對美國大企業一票否決，或者脅迫對方交出股份。這對美國的商業發展構成了新的挑戰，許多CEO不得不考慮，下一個會不會輪到我？

英偉達被「豬隊友」攪局

英偉達的例子大家可能比較熟悉，其降級版芯片H20是專為中國市場設計的，現有大量存貨，但一直受特朗普政府的限制，無法賣給中國。英偉達CEO黃仁勳前往白宮游說，獲得特朗普首肯，允許賣H20給中國。但沒想到，商務部長盧特尼克在電視採訪中大談H20不是最好產品，第二好也算不上，因為美國不會賣好東西給中國。據英國《金融時報》報道，這番言論讓北京非常憤怒，被中國官員視為公開辱華。隨即，中國多個部門發出通知，要求國內企業立即停止購買H20，並在政府機構內用國產芯片替換H20，因為H20存在安全漏洞。

英偉達CEO黃仁勳見過特朗普後，獲批賣H20芯片給中國，但計劃最終泡湯。(AP)

中國相關機構提供了英偉達H20存在安全漏洞的具體資料，但媒體的報道認為，中方的做法與盧特尼克的言論有直接關係。可以說，黃仁勳敗在「豬隊友」手上。

從三家大企業的麻煩可以看到，做企業家很難，做美國大企業的掌門人更難。這絕對是真的。