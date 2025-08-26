成龍相隔廿年合作新戲《捕風追影》，真刀互劈冇留力，梁家輝假髮被劈爛

久未在香港露面的71歲成龍，他跟梁家輝相隔廿年後再合作拍攝新戲《捕風追影》，永不言休的成龍，任何類型的電影也想拍，而67歲的梁家輝在戲中做「武打新星」，在戲中與成龍各持真刀對打，「盲拳打死老師父」，成龍笑言拍攝時都怕了對手，但沒留力，連梁家輝的假髮也斬爛。

由成龍、梁家輝、張子楓、此沙、文俊輝（男團SEVENTEEN）、林秋楠等人演出的新戲《捕風追影》，以獨特的犯罪偵破視角切入，聚焦警匪兩大陣營「追蹤與反追蹤」的交鋒。內地已經上映，10日已衝破6億人民幣票房。這套電影，將會安排於9月11日在香港上映。日前，眾人在澳門出席首映禮，成龍和梁家輝都大受歡迎。

成龍和梁家輝自《神話》後，相隔廿年後再度合作，成龍接受傳媒訪問時，以「手到拿來」形容與梁家輝在《捕風追影》的交手：「家輝一向係非常出色嘅演員，同佢拍戲最舒服，文戲佢會喺現場點醒我，動作戲則我會點醒佢，可以話係一拍即合！」

梁家輝再做外公，細女順利誕下嬰兒，他心情大靚全程很風騷，接受訪問時不時說笑。在戲中也有不少動作場面，更被形容為「動作新星」，他謙稱笑謂跟著成龍演出，得到他與成家班的悉心指點，就算年紀大，但在每一次參演時也仍可以有進步。

以往港產片出名拍攝認真，今次更以真刀拍攝，梁家輝回想拍攝過程猶有餘悸：「大哥攞菜刀劈我個頭，劈斷咗三條木樑、我個假髮（造型），唔知飄咗幾多執喺上邊！所以成龍嘅動作電影無懈可擊，因為佢永遠追求真實，今時今日依然帶畀觀眾最刺激嘅感覺！」

成龍提到在數十年的演戲生涯中，他不斷求變，希望外間了解自己並不只是武打演員，近年多了不少人找自己拍非動作戲，在旁的梁家輝笑謂：「你而家71歲，仲可以打多廿年。」成龍透露自己已接拍多套電影，明年有幾部美國電影拍攝，其中一部戲還會在香港取景：「我唔係唔想退休，好多人搵我拍戲，又有人肯投資，我係好幸運，其中一部西片，我想拉大隊香港拍，片名唔講得，想搵楊紫瓊。」同時，亦表示希望找張曼玉出山拍攝，不過一切有待跟電影公司磋商再決定。