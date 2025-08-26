  • 報價
職場
風水蔣知識
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

26/08/2025

七月鬼門關大開！拆解禁忌與迷思︰不要穿紅色或黑色衫、噴午時水及佩帶水晶增旺氣？盂蘭勝會來源與靈異故事分享

#靈異 #風水 #盂蘭節 #辟邪 #鬼月 #農曆七月
  加入最愛專欄
  收藏文章

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。踏入農曆七月鬼門關大開，坊間流傳的禁忌再次成為熱話，究竟佩帶水晶、燒聖木、噴午時水，甚至頭髮不要遮住額頭，真的可增強自身旺氣保平安？係咪要跟足？蔣博士表示根據術數之說，七月鬼節剛好是一年裡面第七個月份，破月諸事不宜，搬屋或結婚嫁娶宜避開。今集蔣博士為你一一拆解坊間禁忌與迷思︰外遊入住酒店時拖鞋一正一反放？浴缸不要儲水、掛濕衣服都會招陰氣？至於好多人話，鬼月不要穿紅色或黑色衫，蔣博士亦有另一番見解！

 

　　香港的潮州人盂蘭勝會被列入第三批國家級非物質文化遺產，蔣博士鼓勵大家藉著盂蘭節來超渡遊魂野鬼，透過傳統習俗體現中國人的大愛精神。今集亦會講解佛教中元節和道教盂蘭節「目連救母」的故事及意義，最後蔣博士同我哋分享兩個靈異故事，信不信由你！即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應
