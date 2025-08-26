KK星期二｜對沖基金流入中國股票規模創七周以來最多！｜A股潛在資金流入規模巨大？｜拆解大行對A股睇法！

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

A股近期強勢，上證指數周一（25日）收升1.5%，連升4日，續創逾10年新高。滬深兩市全日交易額達3.14萬億元人民幣，為歷史第二高。A股周二（26日）開市偏軟，大行料A股將迎來更強勁資金流入，換言之A股今輪升勢未完？港股周一創近4年高位後，今早於25700附近整固，後市上試26000點機會大？

