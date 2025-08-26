  • 報價
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

26/08/2025

投資騙案｜登廣告放租車位 反被誘騙投資虛擬貨幣！女會計損失近600萬

#虛擬貨幣 #騙局大拆解 #出租車位 #防騙視伏器 #投資騙案 #防騙視伏App #網上騙案 #騙徒 #騙案 #理財
Text: Katty Wu

　　雖然警方經常提醒大家要小心網上投資騙案，但仍然有很多香港人跌入騙徒的圈套！過去一星期，警方共接獲超過160宗網上投資騙案，總損失超過9,000萬港元！近日有一名女子刊登廣告放租車位，反被騙徒誘騙投資虛擬貨幣，結果損失近600萬港元！

 

　　警方指該名45歲女會計員於網上放租車位，不久便收到WhatsApp訊息查詢，最初騙徒以租車位為由與受害人打開話題，之後慢慢推介低風險高回報的美元穩定幣（USDC）投資，又指投資虛擬貨幣比放租車位賺更多，逐步令受害人相信有高回報投資計劃而墮入騙局。騙徒向受害人提供超連結，點擊後便進入虛假投資平台進行投資。

 

　　騙徒起初會在平台上製造受害人投資獲利假象，再不斷誘騙其增加投資金額。最終兩個星期內，受害人將自己200萬港元積蓄及替爸爸管理的400萬港元，合共約600萬港元，轉到騙徒兩個指定虛擬貨幣錢包，直到不能提現加上騙徒失聯，受害人才知被騙！

 

　　警方再次提醒，要避免成為騙徒下個目標：

 

● 切勿輕信有獲利豐厚而低風險嘅投資計劃

● 當放租或放售物業或車位時，有陌生人主動接觸並推介投資計劃，就要特別小心

● 如有懷疑，可在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估

 

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

