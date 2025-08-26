香港小姐2025：庄靜璟人氣持續高企，1982年亞軍鄺美雲任嘉賓，當年三甲情路迂迴

Read more：香港小姐2025｜庄靜璟、蔡華英身材搶鏡，大熱陳詠詩展馬甲線，何詠多凸小肚腩突圍

無綫舉辦的《2025 香港小姐競選決賽》將於本周日（31 日）晚 8 點舉行， 14位候選佳麗各人都積極備戰。每星期大會公布網絡人氣榜，最近大會公布暫時人氣榜頭5位佳麗依次序分別為：12 號庄靜璟、13 號袁文靜 Jane、9 號陳詠詩、1 號李尹嫣 Victoria和14 號何詠多 Alison。庄靜璟氣勢強勁，連續兩星期佔據冠軍位置，陳詠詩上落較大，曾有一星期跌出5名外，但這星期又再次回歸。

之前大會發放短片，大熱陳詠詩在「即興跳舞挑戰」短片，大晒超強擘腿功，老鼠仔的壯健程度亦相當驚人，不愧為前體操界精英運動員。7 號施宇琪及12 號庄靜璟穿上華麗晚裝後，驕人身材表露無遺。14 位佳麗在決賽中將以連場 Fashion Show展現美態。

今屆決賽將由錢嘉樂、麥美恩、阮兆祥及近日憑節目《女神配對計劃》成為人氣「超甜 CP」的曾展望和葉蒨文（Sophie）擔任司儀。嘉賓方面，有張敬軒、衛蘭及李治廷演唱助陣，同時還有 1982 年香港小姐亞軍鄺美雲亮相。

當年1982年港姐質素甚高，三甲得主梁韻蕊冠軍、鄺美雲亞軍、寇鴻萍季軍。三人的發展各異，梁韻蕊當年以大熱姿態奪得冠軍，入行後在無綫拍劇又做綜藝節目，後來加入電影圈及有不少作品如《橫財三千萬》、《女子監獄》、《警察故事續集》、《三人世界》和《聖誕快樂》等。入行日子不算長，曾與林國斌拍拖，90年代淡出娛樂圈，有傳她早年移民澳洲及做未婚媽媽。

亞軍鄺美雲19歲選香港小姐，入行後三棲發展，有「鄺美人」外號。1996年與呂良偉結婚，次年離婚。2012年與恒基地產營業部總經理林達民拍拖，2015年分手。早年淡出娛樂圈後從商做珠寶生意，與此同時也走向政界，曾經任江西省政協委員、第13、14屆港區全國人大代表。

當年季軍寇鴻萍經歷大風浪，後來轉投保險業。經歷兩段婚姻，1987年與「70年代機械大王」唐全的兒子唐基華結婚，二人育有兩名女兒，1992年離婚。兩年後與梁廷鏘拍拖，在2003年再婚。婚後也有協助丈夫打理餐廳事業。2009年梁廷鏘被影到夜店偷食，但夫妻二人在人前仍表現恩愛。寇鴻萍後來更惹上官非，涉嫌於2009至2017年間11度逃稅，令稅務局少收約8.6萬元，最後裁定罪成判囚9個月。

2025年度14位佳麗名單：

1 號李尹嫣、2 號甘詠寧、3 號蔡華英、4 號莫凡、5 號曾閱遙、6 號朱文慧、7 號施宇琪、8 號岳凡荻、9 號陳詠詩、10 號文雅儀、11 號梁倩萱、12 號庄靜璟、13 號袁文靜、14 號何詠多