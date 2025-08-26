  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

26/08/2025

百年歷史襟江酒家旺角重開︰即蒸推車點心$25起、明爐燒味、懷舊金錢雞

#燒味 #懷舊 #點心 #美食情報 #美食 #襟江酒家 #家樂坊 #旺角
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 襟江酒家 - 創於1909. Fb、IG

　　香港飲食業不景氣，不少餐廳都結業，最近有超百年歷史的襟江酒家逆市開業，酒家主打手工製懷舊點心及手工菜，令人懷念的手推點心車再現，成功引起熱話！手工點心款式多$25起，酒家更有米芝蓮明爐燒味，老友記不妨一試金錢雞及一系列懷舊小菜，回味昔日一盅兩件時光及懷舊滋味！

 

百年歷史襟江酒家於旺角家樂坊重開現試業中

 

　　襟江酒家創於清宣統元年（1909年），由第二代茶樓王譚晴波創立，及後由顏氏家族接手經營其威靈頓街117號舊址。最近，蓮香樓顏氏家族後人於旺角家樂坊重開襟江酒家，主打手工製懷舊點心及真材實料的手工菜。襟江酒家面積約7,000平方呎，設有舒適的室內與室外區域，讓客人可以隨心選擇，享受美食的同時，也能感受周圍的氛圍。一入門口，已經被地下綠白階磚吸引，加上紅色膠牌白漆字寫上菜式的布置，充滿昔日酒棲的懷舊風味！

 

襟江酒家面積約7,000平方呎，設有舒適的室內與室外區域

襟江酒家創於清宣統元年（1909），由第二代茶樓王譚晴波創立，及後由顏氏家族接手經營其威靈頓街117號舊址。

 

手工懷舊點心車仔

 

　　百年歷史襟江酒家旺角重開，大家最關心有咩點心食。一見酒家內的手推車仔新鮮出爐懷舊點心，回憶番晒嚟！蒸氣滿滿點心車仔內有不同款式的點心，蝦餃、燒賣、叉燒包、腸粉等常見不在話下，更有鵪鶉蛋燒賣、古法豬膶燒賣、雞球蒸大包、懷舊芝麻卷、沙翁等，大家圍住點心車揀點心，再由點心員在卡上蓋印，整個體驗好開心！

 

正宗灌湯餃

 

　　食物由點心師傅親自製造，手工點心真材實料，非預製食材，吃出手藝及心機。價錢方面︰小點$25、中點、大點$32、特點$35、頂點$42、晚市點心劃一 $42，茶錢$16/位，推介每日限量正宗灌湯餃，超級大大隻脹卜卜用料十足，必試！

 

點心師傳手工包製叉燒包

 

酒家門口掛滿有寫上不同點心名稱的牌，好經典！

 

酒家有煎腸粉及糕點車仔！

 

要歎一盅兩件點心，怎少得茶盅？

 

　　襟江酒家的米芝蓮明爐燒味、招牌琵琶鵝同樣吸引，老友記不妨一試懷舊金錢雞，品嘗味道是否如一。喜歡懷舊小菜的朋友，推介一試霸王鴨、煎釀鯪魚、蝦子柚皮及仙鶴神針，以及港式避風塘大排檔小炒和忘不了魚。

 

 

　　來到襟江酒店不只歎點心及中菜，更可品嘗多款本地品牌美食，如荃灣老字號的民豐糯米糍、屢獲米芝蓮推薦的潘記腸粉、香港製造的本地醬油名牌悅和園，以及本地豆品品牌樹記。

 

牆上街頭塗鴉書寫漢字.的是焦點打卡位

 

 

襟江酒家

地址︰旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖

試業營業時間︰11am -10pm

查詢預訂︰23963988 

訂座電話︰WhatsApp 6890 0088

襟江酒家-創於1909

 

樂本健獨家優惠：【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：25/8-26/8/2025，早上10時開搶！即上healthsmart.com.hk► 了解詳情

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#燒味 #懷舊 #點心 #美食情報 #美食 #襟江酒家 #家樂坊 #旺角
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普用國家名義敲詐企業

26/08/2025 10:15

大國博弈

定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8...

25/08/2025 17:13

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk