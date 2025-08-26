  • 報價
26/08/2025

深圳｜全國最大書城「灣區之眼」9月26日正式開業！地鐵5號線直達 集書店、商場、公園於一身

#書城 #玩樂旅遊熱話 #深圳書城 #前海 #旅遊 #灣區之眼 #深圳 #大灣區旅遊
Text: Katty Wu

　　深圳今年有很多新商場開幕，特別是前海區，除了已於4月開業的K11 ECOAST，以及預計於10月開業的華發冰雪世界之外，還有將於9月26日正式開業的「灣區之眼」。開業後，這裏將會是全國最大的書城，更有商店、餐廳、公園、劇場及展覽館，絕對是深圳最注目的新地標。

 

 

　　由深圳出版集團投資和營運的「灣區之眼」，位於前海城市新中心、寶安中心區的濱海綠軸東側，連接地鐵5號線寶華站，交通非常方便。從空中俯瞰，「灣區之眼」就如一雙嵌入城市中軸的大地之眼，與周圍自然環境完美融合。未來，這裏預計每年將舉辦超過1,000場的文化活動，吸引超過1,000萬名讀者前來參觀，定必成為文化交流的重要平台。

 

　　「灣區之眼」充分整合閱讀、藝術、科技、自然與商業資源，構建一個多元化的文旅生態系統，北接壹方城，南連歡樂港灣，正面對著寶安區圖書館等設施，構成前海核心商圈的「黃金文旅三角」。

 

 

　　建築設計將文化空間全面打開，擁有10萬種精選好書、超過21萬呎的屋頂公園，以及近3萬平方米的公共走廊，這些元素無界相融。這樣的設計不僅為人文與自然的互動創造了更多可能，也為文化休閒經濟挖掘出更多場景。在這裏，讀者可以沉浸於書籍的世界，同時享受與自然親密接觸的機會，讓文化與生活更加緊密結合，真正成為一個多功能的文化交流平台。

 

 

　　四大主題書店由國際前衛藝術團隊精心打造，書架之間融入了藝術畫廊、圓環沙龍、花車漫遊、中西書房、互動樂園和閱讀頭等艙等創意亮點。親子主題書店的多彩設計與分區布局，猶如一座夢幻成長樂園，為策展式零售、互動式零售與多元化零售提供了理想的平台。

 

 

　　目前「灣區之眼」已吸引超過530家商業品牌洽談合作，主力業態涵蓋文化演藝、科技體驗、社交餐飲等。這裏將成為灣區頭部演藝院線品牌的標杆劇場旗艦、亞太知名AI企業的全國首家人工智能體驗館、國際知名藝術院校在華南的首個文教互動空間、灣區在地「黑珍珠」餐飲品牌的首家文化主題限定店、國際餐飲頂流品牌的「文化+」跨界創意首店、國際知名動漫品牌的主題體驗首店，以及頂級科幻IP運營商在深圳的首個科技沉浸式體驗空間等。

 

 

　　這裏有一個超過21萬呎屋頂公園，更是24小時全天候開放，另外還有劇場、展覽館，以及近2萬呎的親子兒童互動空間，無論是文青、遊客或是親子家庭，都能找到適合自己的空間。

 

 

　　雖然早前有消息指「灣區之眼」於8月26日開業，但官方小紅書指8月26日只是「內部試運行」，9月26日才「正式對公眾開放」！

 

（圖片來源：小紅書＠湾区之眼 Eyes of the GBA）

 

（圖片來源：小紅書＠湾区之眼 Eyes of the GBA）

 

（圖片來源：小紅書＠湾区之眼 Eyes of the GBA）

 

（圖片來源：小紅書＠湾区之眼 Eyes of the GBA）

 

（圖片來源：小紅書＠湾区之眼 Eyes of the GBA）

 

（圖片來源：小紅書＠湾区之眼 Eyes of the GBA）

 

灣區之眼

地址：深圳市寶安區新安街道寶華路1號

交通：地鐵5號線寶華站直達

 

