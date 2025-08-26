深圳｜全國最大書城「灣區之眼」9月26日正式開業！地鐵5號線直達 集書店、商場、公園於一身

深圳今年有很多新商場開幕，特別是前海區，除了已於4月開業的K11 ECOAST，以及預計於10月開業的華發冰雪世界之外，還有將於9月26日正式開業的「灣區之眼」。開業後，這裏將會是全國最大的書城，更有商店、餐廳、公園、劇場及展覽館，絕對是深圳最注目的新地標。

由深圳出版集團投資和營運的「灣區之眼」，位於前海城市新中心、寶安中心區的濱海綠軸東側，連接地鐵5號線寶華站，交通非常方便。從空中俯瞰，「灣區之眼」就如一雙嵌入城市中軸的大地之眼，與周圍自然環境完美融合。未來，這裏預計每年將舉辦超過1,000場的文化活動，吸引超過1,000萬名讀者前來參觀，定必成為文化交流的重要平台。

「灣區之眼」充分整合閱讀、藝術、科技、自然與商業資源，構建一個多元化的文旅生態系統，北接壹方城，南連歡樂港灣，正面對著寶安區圖書館等設施，構成前海核心商圈的「黃金文旅三角」。

建築設計將文化空間全面打開，擁有10萬種精選好書、超過21萬呎的屋頂公園，以及近3萬平方米的公共走廊，這些元素無界相融。這樣的設計不僅為人文與自然的互動創造了更多可能，也為文化休閒經濟挖掘出更多場景。在這裏，讀者可以沉浸於書籍的世界，同時享受與自然親密接觸的機會，讓文化與生活更加緊密結合，真正成為一個多功能的文化交流平台。

四大主題書店由國際前衛藝術團隊精心打造，書架之間融入了藝術畫廊、圓環沙龍、花車漫遊、中西書房、互動樂園和閱讀頭等艙等創意亮點。親子主題書店的多彩設計與分區布局，猶如一座夢幻成長樂園，為策展式零售、互動式零售與多元化零售提供了理想的平台。

目前「灣區之眼」已吸引超過530家商業品牌洽談合作，主力業態涵蓋文化演藝、科技體驗、社交餐飲等。這裏將成為灣區頭部演藝院線品牌的標杆劇場旗艦、亞太知名AI企業的全國首家人工智能體驗館、國際知名藝術院校在華南的首個文教互動空間、灣區在地「黑珍珠」餐飲品牌的首家文化主題限定店、國際餐飲頂流品牌的「文化+」跨界創意首店、國際知名動漫品牌的主題體驗首店，以及頂級科幻IP運營商在深圳的首個科技沉浸式體驗空間等。

這裏有一個超過21萬呎屋頂公園，更是24小時全天候開放，另外還有劇場、展覽館，以及近2萬呎的親子兒童互動空間，無論是文青、遊客或是親子家庭，都能找到適合自己的空間。

雖然早前有消息指「灣區之眼」於8月26日開業，但官方小紅書指8月26日只是「內部試運行」，9月26日才「正式對公眾開放」！

灣區之眼

地址：深圳市寶安區新安街道寶華路1號

交通：地鐵5號線寶華站直達