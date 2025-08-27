  • 報價
27/08/2025

民豐開心果糯米糍快閃店：每日限量200盒，聯乘台灣Johnny Yan鴛鴦奶茶、焦糖海鹽開心果法式龍鬚糖

Text: Eunice Chow Photo: city'super official page fb、民豐粉麵行 fb

　　民豐粉麵行開心果糯米糍city'super快閃店又來了！今次焦點推介人氣開心果糯米糍，以軟糯薄皮及爆餡聞名，每日限量200盒，先到先得，售完即止。同場加映聯乘台灣Johnny Yan推出香港獨家口味︰鴛鴦奶茶、焦糖海鹽開心果口味法式龍鬚糖，每粒蘊含超過16,000根細膩糖絲，入口即化，加上餡料層次豐富，絕對係強強聯乘之作！

 

 

　　留意，民豐粉麵行人氣開心果糯米糍（一盒2粒），每人限購兩盒，數量有限，售完即止。當日下1 時開始排隊，下午1時15分開始派籌，客人可於當日1時30分起憑單即日取貨。

 

 

民豐 X Johnny Yan香港限定口味法式龍鬚糖

 

　　除了人氣開心果糯米糍，同場更有民豐粉麵行首次聯乘來自台灣的世界甜點冠軍——顏志全先生，歷經大半年精心研發，隆重推出兩款香港限定法式龍鬚糖：開心果口味與鴛鴦奶茶口味！有別於傳統白糖拉製的龍鬚糖，這款法式龍鬚糖每粒蘊含超過16,000根細膩糖絲，入口即化，層次豐富！

 

Johnny Yan法式龍鬚糖 -- #鴛鴦奶茶 (香港限定口味)、Johnny Yan法式龍鬚糖 -- #焦糖海鹽開心果 (香港限定口味)奶茶  售價︰各$180 (一盒六粒）

 

來自台灣的世界甜點冠軍——顏志全創作法式龍鬚糖為人熟悉。

 

　　鴛鴦奶茶口味還原港式茶餐廳的獨特風味，嚴選黑白淡奶、金茶王拼配茶與優質咖啡豆，濃郁茶香與咖啡的醇厚交織的滋味。

 

 

　　開心果口味則完美融合美國開心果的香甜與伊朗開心果的濃郁，堅果香氣在細膩糖絲中綻放。

 

 

民豐粉麵行快閃推廣時間表

海港城店：8月25日（一）、8月26日（二）、9月1日（一）、9月2日（二）

國際金融中心店：8月27日（三）8月28日（四）

city’super neighbourhood THE SOUTHSIDE店：8月29日（五）

新城市廣場店：8月30日（六）、8月31日（日）

city’super neighbourhood AIRSIDE店：9月3日（三）、9月4日（四）

時代廣場店：9月5日（五）、9月6日（六）、9月7日（日）

https://www.facebook.com/citysuper

 

etnet.com.hk