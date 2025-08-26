  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
生財有道
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

26/08/2025

定期存款 | 建行亞洲逆市降港元定存息，中銀6個月最高2.6厘

#理財 #中銀香港 #華僑銀行 #建行亞洲 #收息 #大新 #定存 #生財有道
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　近期港元拆息回升，但有本地銀行逆市降低港元定期存息，建行亞洲分別下調3個月、6個月及12個月港元定存年息至1.85厘、1.75厘以及1.75厘，存額由1萬元至100萬元以下，適用於客戶以新資金辦理。

 

定期存款 | 建行亞洲逆市降港元定存息，中銀6個月最高2.6厘

（資料圖片）

 

中銀3個月2.4厘，6個月高達2.6厘

 

　　中銀香港新增3個月及6個月港元定存年息高達2.4厘及2.6厘，起存額為500萬元，適用於特選「私人財富」新資金，客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。至於100萬至500萬元以下，3個月及6個月港元定存息分別達2.2厘及2.4厘。

 

大新6個月加至2厘，一年期2.2厘

 

　　大新上調1個月、3個月、6個月以及12個月港元定存年息，分別加至0.25厘、2厘、2.2厘以及1.6厘，起存額為20萬元、適用於VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

　　華僑銀行上調1個月及3個月港元定存年息分別至1.88厘以及2厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多生財有道文章

你可能感興趣

#理財 #中銀香港 #華僑銀行 #建行亞洲 #收息 #大新 #定存 #生財有道
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普用國家名義敲詐企業

26/08/2025 10:15

大國博弈

定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8...

25/08/2025 17:13

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk