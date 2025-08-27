  • 報價
27/08/2025

渣打香港馬拉松2026：9月8日公眾報名+達標跑手優先報名+全新標誌發佈+首辦躍動少年跑

#運動 #報名 #馬拉松 #渣打香港馬拉松2026 #達標跑手 #香港好去處 #跑步 #週末好去處 #馬拉松博覽會 #維園 #銅鑼灣 #躍動少年跑
Text: Eunice Chow Photo: 渣打香港馬拉松 fb

　　渣打香港馬拉松2026又來了！渣打香港馬拉松將定於2026年1月18日(星期日)舉行，總參賽名額維持約74,000個，達標跑手即日起至9月1日優先報名，公眾抽籤報名於9月8日上午10時正式開始！為鼓勵更多年輕人積極參與跑步運動，今屆渣打香港馬拉松2026於1月17日馬拉松博覽會期間，首度舉辦「躍動少年跑」，即睇更多報名詳情。

 

 

　　今屆賽事共設馬拉松、半馬拉松、十公里賽、輪椅賽項目，並提供傷健人士名額，以及沿用上屆的賽道。賽事起步點與上屆相同，馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發，十公里賽以東區走廊作起點，輪椅賽則由灣仔運動場出發。所有比賽均以維多利亞公園作為終點。

 

 

　　大會將年齡組別共20 個（男女各 10 個），各組別均設有挑戰組首三名獎項。同時，大會繼續設有「馬拉松特別獎勵計劃」，分別於3小時及3小時30分內完成馬拉松的香港永久性居民男、女挑戰組跑手，將可獲獎金1,000 港元，成為千金小姐或千金先生！

 

 

　　大家報名參加今屆渣打香港馬拉松時留意，「公眾抽籤」以抽籤形式進行，而「傷健人士名額」及「輪椅賽」則採用先到先得方式進行。「達標跑手優先報名」名額只會於中國香港田徑總會有限公司核實相關成績證明後才會被確認。

 

 

　　費用方面，渣馬2026報名費為全馬HK$600、半馬HK$520及10公里HK$420，輪椅賽(十公里/體驗組)HK $350 。

 

 

　　大家有無留意渣打香港馬拉松全新標誌，設計以更動感的方式展現跑手們並肩前進，將跑步軌跡融入香港不同地標，象徵馬拉松的堅毅與耐力正是香港這個國際都會的成功元素，充分表達「一起 我們跑更遠」精神。

 

 

　　上屆首度舉辦「渣打香港馬拉松博覽會」，今屆將繼續於啟德體育園舉行，並新增「躍動少年跑」，鼓勵青少年投入長跑運動，享受馬拉松的樂趣。上屆助小店計劃反應熱烈，渣打香港馬拉松2026將會繼續推出「助小店 撐跑手」計劃，重點支援中小型餐廳食肆，一齊跑更遠！

 

 

渣打香港馬拉松2026     

日期︰2026年1月18日

官網：https://bit.ly/SCHKM26 

#運動 #報名 #馬拉松 #渣打香港馬拉松2026 #達標跑手 #香港好去處 #跑步 #週末好去處 #馬拉松博覽會 #維園 #銅鑼灣 #躍動少年跑
