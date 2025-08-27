  • 報價
27/08/2025

八達通「828樂悠節」：用樂悠咭消費滿$100可獲$8現金回贈！最多可賺$800！一文看清商戶優惠

Text: Katty Wu

　　八達通去年首辦「828樂悠節」，深受老友記歡迎，今年再接再厲，將於明天（8月28日）起至9月10日兩星期期間，向樂悠咭持有人派發總值828萬元的現金回贈，同時聯同120家商戶推出獨家優惠。老友記於指定參與商戶實體店以樂悠咭單筆消費滿$100，可享$8現金回贈！另外，120家商戶的優惠亦非常吸引，包括麥當勞$100四個餐、大快活$1奶茶、百佳及惠康88折等。

 

 

優惠1：8月28日起 消費滿$100可獲$8現金回贈

 

　　目前已有超過200萬人持有樂悠咭，反映銀髮族群有可觀的消費潛力。今年「828樂悠節」參與商戶數量亦較去年倍增，種類涵蓋餐飲酒樓、西餅麵包、超市零售、生活百貨、保健美容及電訊電器等。由8月28日至9月10日，用樂悠咭於「828樂悠節」參與商戶單次消費滿$100或以上，可獲$8現金回贈，推廣期內每張咭最高可獲回贈$800！

 

　　老友記留意，現金回贈於每單合資格交易後的第7天開始發放，請於2025年10月20日前，透過八達通App或前往指定港鐵站及商場八達通服務站拍咭領取，推廣期內每張咭最高可獲回贈$800！

 

828樂悠節參與商戶

 

餐飲美饌

 

 

中式酒樓

 

 

●    美心中菜包括全綫美心皇宮、全綫翠園(廣場飯店除外)、全綫八月花、映月樓、全線潮江春、全線潮庭、全綫北京樓、城中鴨子、美中鴨子、翠玉軒及紫玉蘭
●    稻香包括稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港、壹號漁船分店
●    客家好棧包括客家好棧、客館、潮樓、潮館分店
●    鍾廚包括鍾菜館、鍾廚分店

 

西餅麵包

 

 

生活百貨

 

 

●    香港街市包括S-mart Food，領鮮，建華農牧，豚之王，利豐，健康農場，環球海產，黑鷹水產，寶達水產，肥仔記，牛舍

 

保健美容

 

 

電訊電器

 

 

商場禮遇

 

 

優惠2：老友記限定快閃優惠

 

　　用樂悠咭消費，除了賺現金回贈之外，「828樂悠節」參與商戶亦準備不同的快閃優惠，只需打開八達通App，點選「好賞嘟」，就可以睇晒有甚麼優惠！記者幫大家看過一次（有太多，睇極都未完！），精選了以下26個快閃優惠：

 

 

優惠3：用樂悠咭申請自動增值服務賺多$100！

 

　　即日起至2025年9月30日，為樂悠咭申請自動增值服務（經信用卡）， 並將自動增值額設定為$500或$1,000，有限時$100八達通增值額！

 

 

八達通「828樂悠節」

網址：www.octopus.com.hk/joyyoufest 

我要回應
