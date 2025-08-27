  • 報價
27/08/2025

買Labubu，更要買泡泡瑪特！

#理財 #女子愛財 #泡泡瑪特 #LABUBU #股市 #玩具股
  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

    隔周更新

　　上周五，恒指服務公司經過季檢之後宣布，恒生指數將加入三隻成分股，分別是泡泡瑪特(09992)、中電信(00728)和京東物流(02618)。

 

　　消息公布後翌日，我和姊妹Mandy茶聚，大家就談起其中一隻新貴泡泡瑪特。

 

　　「妳有無買Labubu呀？呢家公司真的很厲害，由生產公仔起家，現在的業務已擴展至全球。股價更不用說，今年以來累積升了2.7倍，還將納入恒指成分股！如果妳有買Labubu，就更應該買她的股票呢！」我和Mandy說。

 

　　「好慘呀，我有買Labubu，但就沒有買她的股票。如果有，這些Labubu就真的等於贈品了！」Mandy說起來有點牙癢癢。

 

　　「我剛好和妳相反，我沒有買過Labubu，但朋友曾送了一個給我。不過，我有買她的股票泡泡瑪特，只可惜，早前已經沽出了。」我說起來同樣有點牙癢癢。

 

　　「這到底是甚麼一回事？我的理解是，她是生產各種類型的絨毛公仔而已，過去她應該被定義為一隻玩具股，甚至是一隻工業股。如是的話，她的估值怎可能這麼高？她憑甚麼可以那麼賺錢，甚至成為一隻高增長股？」Mandy感到莫名其妙。

 

泡泡瑪特股價年內累漲2.7倍，並將於9月染藍。(AP)

 

　　「我也認為，這真的有點像個神話。泡泡瑪特在2010年才成立，即是只有約15年歷史，而她是於2020年12月來港上市的，招股價38.5元。換句話說，這隻股票上市快5年了，股價在這幾年間大升了七倍多。但其實，上市初期，泡泡瑪特的表現不算特出，股價更一度跌穿招股價。2022年底時，股價最低曾經跌穿10元水平。」我再向Mandy講述泡泡瑪特這隻股票的歷史。

 

　　「我看報道說，泡泡瑪特的升勢，好像從去年才開始呢！」

 

　　「是啊，她的股價升勢是從去年8月之後才展開的。當時的股價大約就在38.5元招股價水平附近，也即是說，短短一年時間內，她的股價升了七倍多，可以算是一隻股王了！」

 

　　「她到底是甚麼類型的玩具股？」Mandy再追問。

 

　　「表面上，泡泡瑪特是一家玩具生產商，但她聰明的地方，就是能夠重塑傳統玩具行業的價值鏈，以及開拓出新世代消費市場的藍海。傳統的玩具生產商是跟隨潮流去生產玩具，但泡泡瑪特是先帶起一個潮流，然後才去生產玩具。她的玩具全部都有IP，即知識產權，這也是泡泡瑪特獨有的商業模式。她旗下玩具的IP，有些是自有IP，有些是獨家IP，有些則是非獨家IP。」

 

　　「妳這樣說，令我想起日本的Hello Kitty，即是當Hello Kitty紅透半邊天之後，就有生產商去生產周邊的實物公仔，或其他產品。是這樣嗎？」

 

　　「是的！妳熟悉的Labubu其實是由一位香港藝術家創作，他與泡泡瑪特於2019年簽下獨家授權協議。想不到的是，這隻外表古怪、毛茸茸、有尖尖耳朵兼九隻尖牙的小精靈，竟然瘋魔全球。還有一點很重要，泡泡瑪特以『盲盒』方式去銷售，也是她的營商之道。」（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

