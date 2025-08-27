定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

港元拆息全線上升，多家銀行上調港元定存息，當中，渣打香港將3個月、6個月及12個月港元定存年息，分別上調0.4厘、0.2厘及0.1厘，至2厘、2.2厘及2.2厘，起存額10萬元，適用於「優先私人理財」客戶以新資金在分行辦理。

（資料圖片）

東亞銀行亦將3個月及6個月港元定存息一律上調0.25厘，至1.7厘及2.1厘，存額由200萬元至5000萬元，適用於全新「顯卓私人理財」客戶。

創興大幅上調短存息，2個月加至1.65厘

創興大幅上調港元定存息，當中，1個月及2個月大幅上調1厘，分別至1.45厘及1.65厘，起存額為100萬元，適用於新舊客戶透過分行以新資金辦理。另外，3個月亦調高0.3厘至2.05厘，適用於全新客戶特優定期存款；全新「悅秀理財」客戶透過分行:成功開立網上銀行，開立投資戶口，以新資金存入100萬至1000萬元。

表列各大銀行定存息率：

撰文：經濟通採訪組