財智
生財有道
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

27/08/2025

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

#理財 #創興 #渣打 #生財有道定存 #收息 #東亞銀行
　　港元拆息全線上升，多家銀行上調港元定存息，當中，渣打香港將3個月、6個月及12個月港元定存年息，分別上調0.4厘、0.2厘及0.1厘，至2厘、2.2厘及2.2厘，起存額10萬元，適用於「優先私人理財」客戶以新資金在分行辦理。

 

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

（資料圖片）

　　

　　東亞銀行亦將3個月及6個月港元定存息一律上調0.25厘，至1.7厘及2.1厘，存額由200萬元至5000萬元，適用於全新「顯卓私人理財」客戶。

 

創興大幅上調短存息，2個月加至1.65厘

 

　　創興大幅上調港元定存息，當中，1個月及2個月大幅上調1厘，分別至1.45厘及1.65厘，起存額為100萬元，適用於新舊客戶透過分行以新資金辦理。另外，3個月亦調高0.3厘至2.05厘，適用於全新客戶特優定期存款；全新「悅秀理財」客戶透過分行:成功開立網上銀行，開立投資戶口，以新資金存入100萬至1000萬元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

