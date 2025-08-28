  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

28/08/2025

成龍貼身助手段偉倫病逝，任職15年不歡而散，「亞視永恒」忠臣同告離世

#影視娛樂 #成龍 #娛樂新聞 #段偉倫 #盧惠光 #亞視 #程啟光 #劉錫賢
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　70年代亞視小生兼成龍前助手的段偉倫，近日傳出腎衰竭病逝的消息，好友盧惠光亦證實死訊。而亞視前老臣子、高呼「亞視永恒」的高級節目執行主任程啟光，亦傳出離世消息，昔日藝人同事劉錫賢在社交平台發帖文，一連兩個打擊，無限唏噓。

Read more：前亞視執行董事盛品儒肝癌病逝，終年48歲 好爸爸每天堅持送龍鳳胎子女返學

 

　　前亞視小生段偉倫，跟成龍反面收場後，已經離開娛樂圈，昨日驚傳離世消息，終年67歲，其死訊獲盧惠光證實，有傳因腎衰竭離開。

 

 

　　身形魁梧的段偉倫，1970年段偉倫已經入行，先後在亞視及無線工作，於1987年認識成龍，獲邀請加入成家班，後來更做了成龍的貼身助手，同時打理私人事務，亦做保鑣工作。加入成家班後拍過不少電影《警察故事3超級警察》、《警察故事4之簡單任務》、《重案組》、《衝鋒隊：怒火街頭》，《重案組》、《霹靂火》、《火拼時速2》、《無間道II》等。

 

  

　段偉倫做成龍的助手長達15年，當年成家班內的情況是「文有段偉倫，武有盧惠光」，二人甚得成龍信任，成為左右手。曾有傳1989年段偉倫是救命恩人，拯救危難中的成龍，當日成龍飲醉酒，在山邊醉倒，幸好段偉倫及時找到他及救他離開，數分鐘後成龍的座駕發生爆炸。

 

 

　　不過，兄弟後來關係決裂，有指成龍安排太太林鳳嬌出任成龍影業及JC Group董事而「大開殺戒」，把公司很多人炒掉，段偉倫和盧惠光分別在2003年及2010年被開除，有指盧惠光服務了數十年，但離開公司時只獲得10萬賠償。段偉倫曾接受傳媒訪問，直斥成龍「無良僱主，對兄弟無情無義」。段偉倫被辭退時，月薪僅逾萬元，遣散費14萬港元，激動表示工作15年，從沒有放假，經常要陪伴至夜深。

 

 

　　此外，前亞視演員劉錫賢，昨晚在社交平台發帖文，感慨段偉倫離世之餘，原來前亞視老臣子程啟光也同日離世。

 

 

　　程啟光在亞視服務了53年，任職高級節目執行主任，在2016年亞視被宣布清盤，400名員工被遣散，程啟光留守到最後一刻，他接受訪問，堅信亞視的品牌是永恒，力讚亞視是「良心電視」，高呼「亞洲電視萬歲，良心電視萬歲。」臨走前，表現不捨，當時他的忠誠，成為一時佳話。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健獨家優惠：【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：25/8-26/8/2025，早上10時開搶！即上healthsmart.com.hk► 了解詳情

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#影視娛樂 #成龍 #娛樂新聞 #段偉倫 #盧惠光 #亞視 #程啟光 #劉錫賢
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk