成龍貼身助手段偉倫病逝，任職15年不歡而散，「亞視永恒」忠臣同告離世

70年代亞視小生兼成龍前助手的段偉倫，近日傳出腎衰竭病逝的消息，好友盧惠光亦證實死訊。而亞視前老臣子、高呼「亞視永恒」的高級節目執行主任程啟光，亦傳出離世消息，昔日藝人同事劉錫賢在社交平台發帖文，一連兩個打擊，無限唏噓。

前亞視小生段偉倫，跟成龍反面收場後，已經離開娛樂圈，昨日驚傳離世消息，終年67歲，其死訊獲盧惠光證實，有傳因腎衰竭離開。

身形魁梧的段偉倫，1970年段偉倫已經入行，先後在亞視及無線工作，於1987年認識成龍，獲邀請加入成家班，後來更做了成龍的貼身助手，同時打理私人事務，亦做保鑣工作。加入成家班後拍過不少電影《警察故事3超級警察》、《警察故事4之簡單任務》、《重案組》、《衝鋒隊：怒火街頭》，《重案組》、《霹靂火》、《火拼時速2》、《無間道II》等。

段偉倫做成龍的助手長達15年，當年成家班內的情況是「文有段偉倫，武有盧惠光」，二人甚得成龍信任，成為左右手。曾有傳1989年段偉倫是救命恩人，拯救危難中的成龍，當日成龍飲醉酒，在山邊醉倒，幸好段偉倫及時找到他及救他離開，數分鐘後成龍的座駕發生爆炸。

不過，兄弟後來關係決裂，有指成龍安排太太林鳳嬌出任成龍影業及JC Group董事而「大開殺戒」，把公司很多人炒掉，段偉倫和盧惠光分別在2003年及2010年被開除，有指盧惠光服務了數十年，但離開公司時只獲得10萬賠償。段偉倫曾接受傳媒訪問，直斥成龍「無良僱主，對兄弟無情無義」。段偉倫被辭退時，月薪僅逾萬元，遣散費14萬港元，激動表示工作15年，從沒有放假，經常要陪伴至夜深。

此外，前亞視演員劉錫賢，昨晚在社交平台發帖文，感慨段偉倫離世之餘，原來前亞視老臣子程啟光也同日離世。

程啟光在亞視服務了53年，任職高級節目執行主任，在2016年亞視被宣布清盤，400名員工被遣散，程啟光留守到最後一刻，他接受訪問，堅信亞視的品牌是永恒，力讚亞視是「良心電視」，高呼「亞洲電視萬歲，良心電視萬歲。」臨走前，表現不捨，當時他的忠誠，成為一時佳話。