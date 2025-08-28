在不夠3個星期內，以色列在加沙共殺害了11名記者，創下歷史紀錄，但真相不會就此被埋沒。大家已經很清楚，內塔尼亞胡等極端猶太復國主義者，不僅想吞併加沙。早在今年7月底，以色列議會通過一項法案，表明將把以色列主權強加於約旦河西岸和約旦河谷，換言之，西岸也將會連同加沙一起被吞併。因此，西岸的加沙化已經愈來愈明顯，愈來愈殘酷。

當不少國家相繼承認巴勒斯坦國之際，以色列即宣布在西岸的E1區域興建千套非法的猶太住宅，以割斷西岸巴人居住地和東耶路撒冷的連接，而以色列財政部長斯莫特里奇不諱言，這做法就是要埋葬對巴勒斯坦國的幻想。事實上，此一殖民主義式的土地掠奪，乃是以色列自1948年建國以來長期的政策。在此，我想和大家分享一位以色列猶太人的懺悔錄。

以色列將在約旦河西岸E1區域興建千套非法的猶太住宅，以割斷西岸巴人居住地和東耶路撒冷的連接。(AP)

在耶路撒冷，和認識已有廿載的猶太友人傑瑞米去探訪他媽媽，他媽媽已經96歲，獨居，住在東耶路撒冷某怡人地區。從舊城Jaffa Gate漫步到其母親的家約需20分鐘，沿途是堅實的淡黃色石頭屋，鳥語花香，我有種走進歷史的感覺，無以名狀。

原想問傑瑞米該區的歷史，怎知他主動介紹了。1948年以色列建國之前，該區屬於巴人基督徒地區，以色列建國前一年宣布獨立之際，隨即爆發巴人所形容的「大災難」(Nakba)，巴人居民遭大規模驅趕，被迫離開家園，有人以為在鄰近阿拉伯國家協助下，很快可以回家，因此走時沒帶走多少東西，最重要是家的門匙。當時的門匙很大條，約呎半長，我最初看以為是道具，原來是真的。

大門匙已成為巴人經歷「大災難」的象徵 (AP)

我閉目了一下，好像見到當時的情景：大批猶太民兵拿著長槍，又踢又推地把居民一家大小趕走，後者的哭聲應該響徹雲霄，和我現在所看見的表面平靜和諧景象形成很大對比；再回望走過的街道，綠樹下怎麼竟見到被驅趕巴人望著我，眼神空洞無助，向我展示他們手中的大門匙。

我有些心緒不寧，沒有很專心聽傑瑞米說故事。未幾已抵達他媽家，那是個半獨立三層高石頭屋，他媽住在地面的一層。進入屋內，我的天，滿是舊物改製的精緻擺設，從天花板到四壁，簡直是間藝術屋。年邁的老人家雖行動不便，要靠助行器，但頭腦清晰，對他們的家族史如數家珍。

真佩服這位老人家，行動不便仍能獨力照顧自己的起居飲食。我問友人為甚麼不與媽媽同住好作陪伴，傑瑞米說出苦衷，皆因他們這房子原本屬於巴人基督徒家庭，他們被趕走後，房子收歸以色列政府，政府再賣給猶太家庭，傑瑞米感內疚，苦苦追尋，終聯絡上屋主後代。

以色列宣布獨立之際，大批巴人遭驅離耶路撒冷。(AFP)

傑瑞米在20年前發現業主家族已移居紐約，業主已過世，遂和他的子孫接觸，向他們道歉，想象到被驅趕出家園，失去充滿回憶的祖屋時必定非常痛苦。子孫表示從祖父輩口中得知那種淒凉，再看現在同胞再遭大驅趕，這種民族之痛已屬巴人世代刻骨銘心的傷痕，無法磨滅。

說到此，我心也戚戚然，如果這種事情發生在我們身上，會有甚麼反應？當知道傑瑞米母親房子的故事後，原本對該房子精緻裝飾的一份驚艷竟頃刻煙消雲散，取而代之的感覺就是這間當年被猶太民兵掠奪回來的房子，現在看起來仍充滿血腥，屋內所有紅色的擺設在我眼中都變成「血」，連我都不想久留，難怪友人表示不想住在這裏。

我好奇問傑瑞米為何又從美國移民到以色列？他說，上世紀60年代，他才是十多歲的中學生，當時美國年輕一代反越戰，反美國在拉美霸權，對國家到處發動戰爭十分失望，因此以為隨家人移居到以色列來，便可跳出美國的惡夢，在猶太人的聖地上追尋自己的理想，結果他們舉家來到後所見的都是殘酷的現實，以及無法迴避的戰爭。

內塔尼亞胡等極端猶太復國主義者堵塞了和平的路口，並明目張膽實行擴張殖民主義。(AP)

過去30多年來，傑瑞米致力和平運動，以彌補心中的內疚。他主動跑到巴人地區伸出友誼之手，推動兩個民族的和解。對，唯有兩個民族的和解和共存，才是出路，可是現在以色列的做法卻堵塞了和平的路口，並且赤裸裸顯示擴張殖民主義的猙獰面目，同時也給了我們一頁現代啟示錄——殖民主義從來沒有隨著歷史的前進而消失，土地和資源，永遠都是這麼血腥。