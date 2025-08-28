  • 報價
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

28/08/2025

溫傑星期四｜拆解Nvidia業績！｜美團股價係咪已反映負面預期？｜攜程業績有咩亮點？

#hot talk 1點鐘 #出行股 #恒生指數 #03690 #攜程 #美團 #科技股 #恒指 #分析 #溫傑 #09961 #香港股票 #港股 #02311 #體品股 #李寧 #業績 #01833 #中電信 #03396 #00728 #聯想控股 #平安好醫生
嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　港股周四（28日）早段曾失守25000關口，今輪調整支持位看多少？美團(03690)第二季業績遜預期，收入918.4億元人民幣，按年增11.7%，經調整盈利14.93億元，按年大跌89%，遠遜預期，股價是否已反映負面預期？攜程(09961)第二季純利達48.46億元人民幣，按年升26.4%；收入按年升16.23%。攜程高開近6%後愈升愈有，業績有何亮點？另外，比比亦會拆解Nvidia業績！

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/Y1ImnoJQSjY?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:58開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk