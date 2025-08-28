溫傑星期四｜拆解Nvidia業績！｜美團股價係咪已反映負面預期？｜攜程業績有咩亮點？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

港股周四（28日）早段曾失守25000關口，今輪調整支持位看多少？美團(03690)第二季業績遜預期，收入918.4億元人民幣，按年增11.7%，經調整盈利14.93億元，按年大跌89%，遠遜預期，股價是否已反映負面預期？攜程(09961)第二季純利達48.46億元人民幣，按年升26.4%；收入按年升16.23%。攜程高開近6%後愈升愈有，業績有何亮點？另外，比比亦會拆解Nvidia業績！

