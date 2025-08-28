美團 | FOCUS | 燒錢反擊守市佔，美團不甘只「送飯」

贏了訂單、月活，輸了盈利、股價，到底是「得」是「失」？中國外賣一哥美團（03690）放榜，迎戰阿里（09988）、京東（09618）力保市佔率的代價，最終反映於二季度淨利（經調整）按年重挫89%，惟至暗時刻料第三季才見真章。周四（28日）半日暴瀉10%錄新低，未來能否絕地翻身？

主業淨利重挫，新業務虧損擴

從外賣業務掌舵人王莆中的「我們不想捲、但不能不反擊」，到創始人王興的「最優先考慮市佔率，而非盈利」，美團今次令市場大跌眼鏡的財報，可謂是必然。

二季度，營收按年增11.7%至918億（人民幣．下同），7月日訂單量峰值刷新1.5億單紀錄，BUT，經調整淨利按年重挫89%至15億（預期：99億），經營利潤率大降19.4個百分點至5.7%，背後是銷售成本（主因提高騎手補貼）、銷售及營銷開支（主因外賣推廣激勵）分別按年飆升67%、24%，至逾614億元、225億元。

美團為應對外賣大戰提升騎手補貼，令二季度銷售成本按年飆升67%。

此外，被視作美團第二增長曲線的新業務（包括美團閃購、浣熊厨房、小象超市、海外Keeta等），二季度虧損同按年擴大43%至19億元。

至暗時刻，料第三季才見真章

「蠟燭兩頭燒」的殘酷現實，不單是拜4月以「百億補貼」燃點外賣「三國殺」的京東所賜，更有多年對美團毫無還手之力的餓了麼遲來的復仇。王興於績後電話會上稱，預計第三季核心本地商業業務（主要為外賣）將現「重大虧損」。換言之，美團早市103.1元新低恐低處未算低。

外賣平台龍頭美團，遭京東、餓了麼左右夾擊。

最堪憂的是，儘管京東較早時揭盅的包括外賣的「新業務」，二季度勁蝕147.8億元（按年擴大212%），但僅佔總營收的3.9%；阿里雖尚未就二季度放榜，但包括外賣的「本地生活集團」業務，亦僅佔總營收的6.8%（首季計）；相比之下，美團的「核心本地商業」佔總營收71%。換言之，外賣對京東、阿里而言，可謂小賭怡情，對美團卻攸關生死存亡。

浣熊、小象、快樂猴多路出擊

對此，美團已多路出擊，試圖構建更多場景的即時零售生態，包括去年籌建的集中式外賣廚房「浣熊食堂」，目前已開放北上廣深杭加盟；主打生鲜食雜30分鐘快送的「小象超市」擬逐步擴展至所有一二線城市；社區折扣超市「快樂猴」首店據報周五（29日）亦將於杭州開業。

主打生鲜食雜30分鐘快送的「小象超市」擬逐步擴展至所有一二線城市。

聲言「在競爭中成長起來」的美團，APP月活突破5億，閃購業務日均單量按年增32%，客單價達85元，或預示用戶粘性在慘烈血戰中提升。不過，當王興強調，待行業競爭回歸理性，「就會看到我們的優勢，創造更多的價值」，仍需資本市場背書。

撰文:金子安